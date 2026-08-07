La Federazione Messicana di Calcio (FMF) ha ufficialmente ribadito il proprio sostegno alla leadership del presidente FIFA, Gianni Infantino. L'annuncio è stato diffuso tramite una nota ufficiale, nella quale l'organismo calcistico messicano ha espresso piena fiducia nell'operato di Infantino alla guida della federazione internazionale.

La dichiarazione della FMF giunge in un periodo cruciale per il calcio mondiale, che si prepara ad affrontare importanti appuntamenti e necessita di una guida stabile e riconosciuta. Nel comunicato, la federazione ha sottolineato di riconoscere il lavoro svolto da Infantino e il suo impegno per lo sviluppo del calcio a livello globale.

Questo appoggio si inserisce in un più ampio contesto di sostegno internazionale che il presidente della FIFA sta ricevendo da diverse federazioni nazionali.

Il contesto internazionale del sostegno a Infantino

Il supporto espresso dalla Federazione Messicana non rappresenta un caso isolato. Anche altre federazioni calcistiche stanno manifestando pubblicamente la loro fiducia nella gestione di Gianni Infantino. In particolare, la Confederazione Africana di Calcio ha recentemente reso noto il proprio appoggio al presidente della FIFA, enfatizzando l'importanza della continuità e della stabilità ai vertici dell'organizzazione mondiale del calcio.

Queste prese di posizione rafforzano significativamente la posizione di Infantino in vista delle future sfide che attendono la FIFA.

Tra queste, spiccano l'organizzazione di grandi eventi internazionali e la promozione di progetti di sviluppo in diverse aree del mondo, ambiti nei quali la stabilità della leadership è considerata fondamentale.

Il sostegno africano e il quadro globale

La Confederazione Africana di Calcio ha espresso ufficialmente il proprio sostegno a Gianni Infantino, evidenziando come il presidente della FIFA abbia lavorato per rafforzare la presenza e la rappresentanza del calcio africano nelle istituzioni globali. Questo appoggio si aggiunge a quello di numerose altre federazioni, delineando un quadro di consenso ampio e trasversale attorno alla figura di Infantino.

Il sostegno congiunto di federazioni provenienti da diversi continenti costituisce un segnale importante per la governance del calcio mondiale.

In un periodo caratterizzato da complesse sfide organizzative e dalla costante necessità di promuovere lo sviluppo del calcio in ogni regione, tale consenso evidenzia la volontà di mantenere una direzione unitaria e coesa.