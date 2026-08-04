Il mercato continua a offrire scenari inattesi, con strategie che potrebbero cambiare nel giro di pochi giorni. In casa Juventus prende quota un'idea suggestiva per la porta legata al futuro di Zion Suzuki, mentre l'Inter deve fare i conti con le elevate richieste del Tottenham per Cristian Romero. Sul fronte Napoli, invece, la situazione di Romelu Lukaku rischia di influenzare direttamente sulla possibile trattativa per Dusan Vlahovic, ancora senza squadra dopo la conclusione della sua esperienza con la Juventus.

Juventus, idea Suzuki: possibile prestito dal PSG

Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta sul proprio canale YouTube, alla Juventus starebbe prendendo piede una pista che fino a pochi giorni fa sarebbe sembrata difficile da immaginare. Zion Suzuki sarebbe infatti a un passo dal trasferimento dal Parma al Paris Saint-Germain per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Il portiere giapponese, però, una volta approdato nella capitale francese dovrebbe confrontarsi con una concorrenza molto agguerrita. Nelle gerarchie del club parigino, infatti, davanti a lui ci sarebbero Lucas Chevalier e soprattutto Safonov, rispettivamente secondo e primo portiere. Proprio questo scenario potrebbe spalancare una nuova opportunità per la Juventus, che sarebbe pronta a bussare alle porte del PSG per chiedere l'estremo difensore nipponico con la formula del prestito secco.

Un'operazione che consentirebbe ai bianconeri di rinforzare il reparto senza affrontare un investimento immediato sul cartellino.

Inter, Romero si allontana. Lukaku frena il possibile assalto del Napoli a Vlahovic

Nel frattempo si complica il tentativo dell'Inter di arrivare a Cristian Romero. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Sacha Tavolieri, i nerazzurri non sarebbero intenzionati a soddisfare la richiesta del Tottenham, che continua a valutare il difensore argentino circa 50 milioni di euro. La distanza economica tra domanda e offerta renderebbe quindi molto difficile trovare un'intesa, con gli Spurs che non sembrano disposti ad abbassare le proprie pretese. L'eventuale volontà del giocatore di cambiare squadra potrebbe comunque avere un peso nelle prossime settimane e contribuire a riaprire il dialogo tra i club.

Sul fronte Napoli, invece, secondo quanto riferito dall'operatore di mercato Andrea Di Lella, la permanenza di Romelu Lukaku rappresenterebbe il principale ostacolo a un eventuale tentativo per Dusan Vlahovic. L'attaccante belga percepisce infatti uno stipendio vicino agli 8 milioni di euro e, finché resterà in organico, il club partenopeo non avrebbe margini sufficienti per impostare una trattativa con il centravanti serbo, attualmente svincolato. Una situazione destinata a essere monitorata fino agli ultimi giorni di mercato.