Il Parma intensifica le operazioni di mercato in vista della fase finale della sessione estiva. La società gialloblù è impegnata nel completamento della rosa di Carlos Cuesta e guarda soprattutto al reparto arretrato, dove l'obiettivo è aggiungere un difensore esperto e pronto a dare maggiore solidità alla squadra.

Intanto Adin Licina sembra destinato a lasciare la Juventus entro la chiusura del mercato estivo. L'esterno offensivo classe 2007, legato da una forte amicizia a Kenan Yildiz, non dovrebbe rimanere alla Next Gen nella prossima stagione.

Il club bianconero vuole infatti permettergli di maturare esperienza a un livello superiore rispetto alla Serie C.

La Roma continua a muoversi sul mercato a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva. Tony D’Amico è impegnato sia nelle operazioni in entrata sia nella gestione delle possibili cessioni. In attesa di conoscere il futuro di Jayden Oosterwolde, la dirigenza giallorossa sta valutando diverse alternative per rinforzare il reparto arretrato.

Parma, accelerata sul mercato: Rugani tra gli obiettivi per la difesa

Tra i profili valutati dal Parma c'è Daniele Rugani, difensore di proprietà della Juventus. Il centrale classe 1994 rappresenta una soluzione interessante per la sua esperienza e per la lunga conoscenza della Serie A.

Il suo eventuale arrivo consentirebbe a Cuesta di contare su un giocatore abituato ai ritmi del campionato italiano e in grado di offrire affidabilità fin da subito. I contatti e le valutazioni sulla pista Rugani restano quindi da seguire con attenzione, mentre il Parma continua a esaminare le diverse opportunità per rinforzare la retroguardia.

Licina verso l'addio alla Juventus: rifiutata l'ipotesi Avellino, c'è il Napoli

Dopo aver firmato lo scorso gennaio un contratto con la Juventus valido fino al 2029, Licina sperava di poter seguire un percorso simile a quello intrapreso da Yildiz. Al momento, però, la società non è nelle condizioni di garantirgli spazio in prima squadra e aveva quindi valutato per lui un'esperienza in Serie B, con l'Avellino.

La destinazione, tuttavia, non convince il giovane attaccante, che avrebbe fatto sapere di voler puntare direttamente alla Serie A per il prossimo passo della sua carriera.

Tra i club interessati a Licina ci sarebbe anche il Napoli. Il talento bianconero è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che lo conosce bene proprio per il suo passato alla Juventus.

Resta da capire se il Napoli deciderà di affondare il colpo prima della chiusura del mercato. Licina, intanto, è alla ricerca di una soluzione che gli permetta di giocare con continuità e di misurarsi con un livello di calcio più alto. Nella scorsa stagione, con la Juventus Under 23, ha collezionato 8 presenze in Serie C, realizzando anche un gol.

Morato nel mirino della Roma

Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Morato, centrale brasiliano classe 2001 di proprietà del Nottingham Forest. Il difensore gioca in Premier League dal 2024, dopo aver trascorso cinque stagioni con la maglia del Benfica, periodo durante il quale ha accumulato esperienza anche nelle competizioni europee.

Il giocatore potrebbe diventare un obiettivo concreto soprattutto nel caso in cui Jan Ziolkowski dovesse lasciare la capitale. Per Morato, la Roma potrebbe puntare sulla formula del prestito con diritto di riscatto, permettendo così al club di rinforzare la difesa senza sostenere subito un investimento particolarmente oneroso.

Il futuro di Ziolkowski sarà quindi determinante per le prossime mosse della Roma.

Il polacco classe 2005 è tra i giocatori maggiormente indiziati a partire nelle ultime battute del mercato e non mancano le pretendenti.

In particolare, sulle sue tracce ci sono Monza e Parma. Al momento il club brianzolo sembra quello più interessato, ma la proposta sarebbe basata sul prestito. Il Parma, invece, potrebbe valutare un acquisto a titolo definitivo, formula che garantirebbe alla Roma un'entrata economica immediata e potrebbe risultare quindi più vantaggiosa per i giallorossi.