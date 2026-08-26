Nuovi contatti tra Juventus e Atletico Madrid. Il club spagnolo è alla ricerca di un nuovo attaccante e ha chiesto informazioni su Jonathan David, arrivato a Torino la scorsa estate a parametro zero dopo l'esperienza al Lille.

Il canadese, classe 2000, è reduce da una prima stagione in bianconero con 8 gol in 46 presenze e la Juventus sarebbe ora disposta a valutarne la cessione. David, dal canto suo, sarebbe pronto ad ascoltare un'eventuale proposta dei Colchoneros, anche se al momento non è ancora arrivata un'offerta concreta. L'Atletico continua infatti a valutare anche la pista che porta a Nicolas Jackson, rientrato al Chelsea dopo il prestito al Bayern Monaco.

Un nuovo nome è stato accostato al Napoli per il reparto offensivo, ma l'ipotesi sembra destinata a non avere seguito. Secondo quanto riportato da Il Mattino, al club azzurro sarebbe stato proposto Esteban Lepaul, attaccante francese classe 2000 di proprietà del Rennes.

La candidatura, però, non avrebbe suscitato particolare interesse nella dirigenza partenopea, che non avrebbe intenzione di approfondire la situazione. Al momento, quindi, non ci sarebbero le condizioni per l'apertura di una vera e propria trattativa.

Juventus-Atletico Madrid, nuovi contatti per il mercato: possibile intreccio tra David e Nico Gonzalez

Sul tavolo potrebbe esserci anche un altro nome. Diego Simeone sarebbe infatti favorevole a un ritorno all'Atletico di Nico Gonzalez, rientrato alla Juventus dopo la fine del prestito.

Parallelamente, la dirigenza bianconera guarda con interesse in casa madrilena e segue da vicino Alexander Sorloth. Il centravanti norvegese, classe 1995, è vicino al rientro dopo un problema muscolare che gli ha fatto saltare le prime due giornate di Liga ed è il profilo preferito da Luciano Spalletti per rinforzare l'attacco.

Il direttore sportivo Frederic Massara, invece, continua a valutare anche Joshua Zirkzee, con l'ex Bologna che potrebbe tornare in Serie A dopo l'esperienza al Manchester United. L'olandese è stato accostato anche alla Fiorentina, alla ricerca di un sostituto di Moise Kean, sempre più vicino al Como.

Tra le alternative resta infine Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, terza soluzione presa in considerazione dalla Juventus per il reparto offensivo.

Lepaul, il Napoli cerca un profilo più giovane

A pesare sulla valutazione del giocatore sarebbe soprattutto l'età. Essendo un classe 2000, Lepaul non rientrerebbe nella tipologia di attaccante che il Napoli sta cercando per completare la rosa di Massimiliano Allegri.

La società preferirebbe infatti puntare su un giocatore più giovane, con margini di crescita maggiori e caratteristiche che possano adattarsi meglio sia al progetto tecnico sia alle esigenze di composizione della rosa.

Per questo motivo, il nome di Lepaul sembra destinato a restare una semplice proposta tra le numerose candidature arrivate sul tavolo del Napoli in queste ultime settimane di mercato, senza trasformarsi in una trattativa concreta.