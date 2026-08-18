La parte finale del mercato potrebbe regalare nuovi intrecci tra Juventus, Lazio, Napoli e Fiorentina. Daniele Rugani sarebbe infatti finito anche sul taccuino biancoceleste, che si aggiunge a Monza e Sassuolo nella corsa al difensore bianconero. In uscita dal Napoli resta invece Lorenzo Lucca, seguito da Genoa e Torino ma ora anche dalla Fiorentina, possibile protagonista di un'operazione legata al futuro di Moise Kean.

Lazio, Rugani nuova idea per la difesa: può bastare un investimento contenuto

Secondo le ultime indiscrezioni riferite su X da Nicolò Schira, la Lazio avrebbe inserito Daniele Rugani nella lista dei possibili rinforzi per la difesa.

Il centrale della Juventus è considerato in uscita dalla Continassa e, dopo Monza e Sassuolo, anche il club biancoceleste sarebbe pronto a valutare concretamente il suo acquisto. La necessità della società capitolina è quella di aggiungere esperienza al reparto arretrato e il profilo del classe 1994 potrebbe rispondere perfettamente alle esigenze tecniche.

A rendere ancora più interessante la pista ci sarebbe poi il costo dell'operazione. La Juventus valuterebbe Rugani intorno ai 5 milioni di euro, una cifra accessibile per la Lazio e compatibile con la volontà bianconera di alleggerire la rosa. Il difensore ha un contratto fino al 2028, ma la durata dell'accordo non rappresenterebbe necessariamente un ostacolo: le parti potrebbero ragionare anche su formule più articolate, come un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Per Rugani si profila dunque un finale di mercato particolarmente intenso, con più possibilità concrete all'orizzonte.

Napoli, Lucca resta in uscita: la Fiorentina può inserirsi

Il Napoli, parallelamente, continua a lavorare sulle cessioni dei giocatori considerati non indispensabili per il progetto. Tra questi figura ancora Lorenzo Lucca, centravanti arrivato in estate e ora nuovamente al centro delle indiscrezioni. L'attaccante interessa da tempo a Genoa e Torino, ma secondo Nicolò Schira anche la Fiorentina avrebbe iniziato a valutare seriamente il suo profilo.

La pista viola potrebbe diventare ancora più concreta negli ultimi giorni della sessione, soprattutto se la Fiorentina decidesse di lasciar partire Moise Kean.

Il centravanti italiano avrebbe infatti raggiunto una bozza di accordo con il Como e, qualora l'operazione dovesse andare in porto, il club toscano si ritroverebbe nella necessità di individuare rapidamente un nuovo riferimento offensivo. Lucca rappresenterebbe una soluzione di peso per caratteristiche fisiche e margini di crescita, ma il Napoli dovrà trovare la formula giusta per definire una partenza che consenta di recuperare almeno una parte dell'investimento.