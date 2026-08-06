Diego Forlan è il nuovo commissario tecnico della nazionale dell’Uruguay, un incarico che lo vedrà guidare sia la selezione maggiore che l'Under-20. L'ex attaccante, 47 anni, subentra a Marcelo Bielsa, il cui esonero è giunto dopo l'eliminazione della Celeste nella fase a gironi dei recenti Mondiali. La sua nomina mira a rilanciare il progetto tecnico e a infondere nuovo entusiasmo dopo la delusione mondiale.

Forlan succede a Bielsa dopo tre anni di gestione, culminati con l'uscita prematura dal torneo iridato. La sua carriera da giocatore è stata costellata di successi: è il terzo miglior marcatore nella storia della nazionale uruguaiana con 36 reti in 112 presenze.

Ai Mondiali del 2010, fu protagonista assoluto, trascinando l'Uruguay fino alle semifinali e venendo nominato miglior giocatore della competizione. Nel 2011, ha contribuito in modo decisivo alla conquista della Copa America, l'ultimo grande titolo per la selezione sudamericana.

Un doppio incarico per il rilancio della Celeste

La decisione di affidare a Forlan la guida sia della nazionale maggiore sia dell'Under-20 risponde alla volontà della federazione di creare un progetto tecnico omogeneo tra le diverse categorie. Il presidente della federazione uruguaiana, Ignacio Alonso, ha spiegato: “Il Comitato Esecutivo si è deciso per Diego. Già nel 2022 ci siamo incontrati per integrarlo nel progetto.

Ora è entusiasta”. L'incarico è fissato almeno fino a marzo 2027, periodo in cui sono previste le elezioni per il rinnovo delle cariche federali.

Nonostante la sua carriera da allenatore sia stata finora caratterizzata da esperienze brevi e poco fortunate, Forlan torna in primo piano. Nel 2020 ha guidato il Peñarol per undici partite e, l'anno successivo, l'Atenas, una squadra di seconda divisione, per dodici incontri. Attualmente, Forlan è anche a capo di un gruppo che gestisce il Durazno Fútbol Club, una formazione di quarta divisione uruguaiana.

Obiettivi e prospettive per la Celeste

La nomina di Forlan ha l'obiettivo di recuperare l'identità calcistica della Celeste, puntando su valori e spirito competitivo che hanno contraddistinto le stagioni più gloriose della nazionale.

Il suo debutto come commissario tecnico è atteso nelle prossime finestre FIFA, con amichevoli già in programma contro Corea del Sud, Giappone e Australia. Questo doppio incarico, che include la guida dell'Under-20, rappresenta una novità rispetto alla gestione precedente di Bielsa, il quale aveva diretto unicamente la selezione preolimpica Under-23.

La scelta di Forlan è stata considerata inattesa, soprattutto in virtù della sua limitata esperienza in panchina e del lungo periodo trascorso senza allenare squadre professionistiche. Tuttavia, la federazione confida nella sua forte identificazione con la maglia uruguaiana e nella sua capacità di trasmettere ai giovani i valori che hanno reso celebre la Celeste. L'obiettivo primario è rilanciare il progetto tecnico e restituire entusiasmo all'ambiente dopo la recente delusione mondiale.