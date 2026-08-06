Il mese di agosto si preannuncia decisivo per le grandi del calcio italiano, chiamate a completare le rispettive rose prima dell'inizio della stagione. La Juventus sarebbe pronta a vivere settimane di intenso lavoro tra entrate e soprattutto uscite, il Milan continua a cercare una soluzione per il futuro di Rafael Leao, mentre il Napoli resta concentrato sulle cessioni per sbloccare le prossime operazioni in entrata.

Juventus, summit di mercato: previste almeno tre entrate e fino a dieci cessioni

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, nelle scorse ore si sarebbe svolto un nuovo summit di mercato tra Frederic Massara e Matteo Ottolini per pianificare le prossime mosse della Juventus.

L'obiettivo della dirigenza sarebbe chiaro: consegnare a Luciano Spalletti una rosa ancora più competitiva in vista della stagione 2026/27 attraverso almeno altri tre acquisti. Prima di affondare i colpi, però, il club bianconero dovrà alleggerire sensibilmente l'organico. Sempre secondo Schira, sarebbero infatti addirittura dieci i calciatori con la valigia in mano, pronti a lasciare la Continassa nelle prossime settimane. Un numero che testimonia la volontà della società di ridisegnare profondamente la squadra, liberando spazio sia in rosa sia a bilancio per finanziare le nuove operazioni. Tra possibili cessioni a titolo definitivo, prestiti e situazioni ancora da definire, il mercato della Juventus promette quindi di essere uno dei più movimentati dell'intera Serie A.

Non a caso, Schira ha definito quello bianconero un agosto non semplicemente "caldo", ma addirittura "bollente", con numerosi dossier destinati a entrare nel vivo nei prossimi giorni.

Leao proposto al Leeds, il Torino segue Cajuste

Sul fronte Milan continuano invece le riflessioni sul futuro di Rafael Leao. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Ben Jacobs, il club rossonero avrebbe proposto l'esterno portoghese al Leeds United, sondando la disponibilità della società inglese a intavolare una trattativa. Un'ipotesi che, almeno dal punto di vista del giocatore, avrebbe potuto trovare terreno fertile, considerando il suo interesse per un'esperienza in Premier League. Il Leeds, però, avrebbe deciso di non approfondire il discorso, lasciando così senza seguito il tentativo del Milan.

Al momento, dunque, la pista più concreta per il futuro del lusitano resterebbe quella che conduce al Galatasaray, da settimane interessato al numero dieci rossonero.

Nel frattempo anche il Napoli continua a lavorare soprattutto sul fronte delle uscite. Tra i giocatori destinati a lasciare il club partenopeo ci sarebbe Jens Cajuste, rientrato in estate dopo il prestito all'Ipswich. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Torino di Urbano Cairo starebbe valutando il centrocampista svedese come possibile rinforzo per la mediana. Un'eventuale cessione consentirebbe al Napoli di liberare spazio in organico e risorse economiche da reinvestire nelle operazioni in entrata che la dirigenza intende definire prima della chiusura della finestra estiva.