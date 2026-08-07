Stando alle ultime notizie di mercato, l'Arsenal non avrebbe abbandonato l'idea di portare Kenan Yildiz in Premier League, nonostante la Juventus consideri il turco un intoccabile. Il Milan guarda invece a Dario Osorio per rinforzare l'attacco, mentre la Roma avrebbe drasticamente ridotto il budget destinato all'esterno offensivo. Infine, il Torino sarebbe a un passo da Lucas Perri, pronto a lasciare il Leeds in prestito.

Juventus, l'Arsenal prepara l'assalto a Yildiz

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l'Arsenal non avrebbe mai realmente mollato la pista Kenan Yildiz.

Il fantasista turco rappresenta uno dei punti fermi della Juventus, che avrebbe già respinto diversi tentativi del club inglese e non solo. La posizione della società bianconera, però, non avrebbe scoraggiato i Gunners, intenzionati a tornare alla carica per il numero 10.

L'Arsenal sarebbe pronto a mettere sul tavolo un'offerta davvero importante, sia per convincere la Juventus a prendere in considerazione la cessione sia per garantire al giocatore un ingaggio particolarmente elevato. Difficile, però, immaginare che la dirigenza bianconera possa cambiare idea facilmente: Yildiz è considerato un elemento centrale del progetto e il suo futuro, almeno per il momento, appare saldamente legato a Torino.

Milan su Osorio, Roma dimezza il budget: Torino vicino a Perri

Il Milan avrebbe intanto individuato in Dario Osorio un possibile rinforzo per il reparto offensivo di Ruben Amorim. Il classe 2004 del Midtjylland sarebbe apprezzato soprattutto per la sua duttilità, potendo agire sia da trequartista sia da esterno offensivo. La valutazione del cartellino, vicina ai 15 milioni di euro, permetterebbe inoltre ai rossoneri di intervenire senza dover necessariamente sacrificare Rafael Leao.

Situazione decisamente più complicata in casa Roma. Secondo quanto riferito dallo speaker radiofonico Stefano Casini a Tele Radio Stereo, il budget destinato all'esterno offensivo sarebbe drasticamente diminuito: dai 40-50 milioni inizialmente ipotizzati, come nel caso di Summerville, si sarebbe passati a circa la metà.

Alla base ci sarebbero le difficoltà di D'Amico nel piazzare quei giocatori considerati cedibili da Trigoria, ma che finora non avrebbero trovato acquirenti.

Infine, secondo il giornalista Luca Cerchione, Lucas Perri sarebbe a un passo dal trasferimento dal Leeds al Torino. L'operazione dovrebbe concretizzarsi con un prestito gratuito e diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro più bonus. Per il portiere sarebbe pronto un contratto da 1,5 milioni di euro netti a stagione.