Il Real Madrid guarda con attenzione al mercato italiano e potrebbe tentare due operazioni di grande spessore con Juventus e Inter. Manuel Locatelli e Alessandro Bastoni sarebbero infatti finiti nei radar del club spagnolo, mentre il Milan potrebbe riaprire la pista Goncalo Inacio, ma soltanto dopo una cessione importante in difesa.

Real Madrid, idea Locatelli: Bastoni nel mirino di Mourinho

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su X dal giornalista Ekrem Konur, il Real Madrid starebbe considerando Manuel Locatelli come possibile rinforzo per il centrocampo.

Il capitano della Juventus, 28 anni, sarebbe apprezzato soprattutto per le sue qualità in cabina di regia abbinate a una fase difensiva rocciosa e potrebbe rappresentare un elemento utile per ampliare le rotazioni a disposizione di José Mourinho. Il centrocampista bianconero non sarebbe però considerato necessariamente un titolare, bensì un giocatore di esperienza capace di garantire alternative e affidabilità durante la stagione. Ecco perché, qualora dalle parti di Torino dovesse arrivare un'offerta compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, non sarebbero da escludere sorprese.

Il Real Madrid potrebbe inoltre tornare a bussare alla porta dell'Inter per Alessandro Bastoni. Secondo fonti spagnole, la società madrilena avrebbe intenzione di proporre un conguaglio economico più il cartellino di Raul Asencio, difensore spagnolo considerato in uscita, per arrivare allo stopper italiano.

Bastoni sarebbe un obiettivo di Mourinho da inizio estate, nonostante il suo agente abbia più volte ribadito la volontà del giocatore di rimanere a Milano.

Milan, Inacio può tornare: decisiva la cessione di Tomori

Spostandosi sull'altra sponda del Naviglio, il Milan non avrebbe definitivamente abbandonato la pista Goncalo Inacio. Il difensore portoghese sarebbe particolarmente gradito a Ruben Amorim e la trattativa sarebbe stata avviata già diverse settimane fa, prima di subire un brusco rallentamento.

A frenare l'operazione sarebbero stati soprattutto il costo elevato del giocatore e l'arrivo a Milano di Gila, che avrebbe modificato le priorità della dirigenza rossonera. Ora, però, il nome di Inacio potrebbe tornare improvvisamente d'attualità.

Per trasformare l'interesse in una nuova offensiva, il Milan avrebbe però bisogno di fare spazio nel reparto arretrato. La condizione principale sarebbe infatti la cessione di Fikayo Tomori per almeno 20 milioni di euro. Soltanto in quel caso i rossoneri potrebbero disporre delle risorse necessarie per provare a riaprire concretamente la pista che porta al centrale portoghese.