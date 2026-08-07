Il futuro di Jonathan David resta in bilico. Nonostante la volontà di continuare la sua esperienza in bianconero, il bomber canadese potrebbe partire così da permettere alla dirigenza juventina di completare il reparto offensivo a disposizione di mister Spalletti. Le pretendenti non mancano, a cominciare dal Galatasaray che avrebbe sondato il terreno per il classe 2000.

Possibile offerta del Galatasaray per David, Zirkzee resta la prima scelta per l'attacco

Il club turco è alla ricerca di un gicoatore di spessore per puntellare il reparto offensivo.

Viste le difficoltà nel concludere la trattativa con il Milan per Rafa Leao, il Galatasaray avrebbe sondato il terreno anche per il bomber bianconero, la cui valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro. In caso di questa offerta, la Vecchia Signora potrebbe prendere in considerazione una cessione a titolo definitivo. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta, ma di un sondaggio che però con una seria di incastri potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

L'eventuale cessione di David aprirebbe le porta ad un nuovo acquisto in attacco con il nome di Joshua Zirkzee che resta nei radar bianconeri. L'olandese vorrebbe lasciare il Manchester United che però vorrebbe una cessione a titolo definitivo, mentre la Juve vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto.

Sullo sfondo, non tramonta la candidatura di Mateo Pellegrino la cui valutazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Sul bomber argentino, resta vivo l'interesse della Fiorentina in caso di partenza da parte di Kean e Piccoli.

Non solo Lucumì, si valuta Alaba per la difesa

Tassello importante per il calciomercato della Juventus è l'acquisto di un difensore che andrebbe a completare il pacchetto arretrato a disposizione di Spalletti. Oltre Jhon Lucumì che resta l'obiettivo numero uno, il club bianconero valuta eventuali alternative e tra queste spunta quella che porta a David Alaba.

L'ex Real è attualmente svincolato ed è uno dei pezzi pregiati del calciomercato a parametro zero. La Juve sta prendendo in considerazione il profilo del classe 92 sia per la sua leadership, sia per la sua grande duttilità tattica vista la capacità di svolgere diversi ruoli in mezzo al campo.

Ciò che blocca una vera e propria trattativa è la richiesta di ingaggio dell'entourage del calciatore che si avvicina allo stipendio di 10 milioni percepito al Real, cifra assolutamente fuori portata per le casse bianconere.

Oltre Alaba, la Vecchia Signora monitora anche alternative come Nikola Milenkovic, valutato 25 milioni di euro dal Nottignham Forrest, e Jean Todibò in uscita dal West Ham.