Gabriele Oriali è stato ufficialmente nominato nuovo team manager della Nazionale italiana di calcio. La notizia completa la definizione dello staff tecnico che affiancherà il commissario tecnico Roberto Mancini. Oriali, già campione del mondo nel 1982, torna a ricoprire questo incarico dopo precedenti esperienze con l’Italia sia sotto la guida di Antonio Conte che con lo stesso Mancini.

La scelta di Oriali rappresenta un ritorno di esperienza e competenza in un ruolo chiave per la gestione del gruppo azzurro. Il suo contributo sarà fondamentale nel coordinamento tra squadra, staff tecnico e federazione, in un momento in cui la Nazionale si prepara ad affrontare importanti impegni internazionali.

Lo Staff Tecnico Azzurro al Completo

Oltre alla nomina di Oriali, lo staff della Nazionale vede la presenza di Alberto Bollini come vice allenatore. A supporto del lavoro tecnico ci saranno anche Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone, tutti nominati collaboratori tecnici.

Il settore dei portieri sarà affidato a Marco Roccati, con l’assistenza di Cristiano Lupatelli. La preparazione atletica sarà curata da Giacomo Ceci e Marco Montini, mentre l’analisi delle partite sarà gestita dai match analyst Renato Baldi e Christian Venturini.

Questa composizione dello staff riflette la volontà di garantire alla Nazionale un supporto tecnico e organizzativo di alto livello, in vista delle prossime sfide che attendono gli Azzurri.

Il Calendario degli Impegni della Nazionale

La Nazionale italiana si prepara a un periodo particolarmente intenso, con un calendario fitto di appuntamenti. Gli Azzurri affronteranno un vero e proprio "tour de force" con cinque partite in quindici giorni.

Il 1° giugno è in programma la sfida tra i Campioni d’Europa e quelli del Sudamerica, seguita dall’inizio del cammino nella Nations League: il 4 giugno a Bologna contro la Germania, il 7 giugno a Cesena contro l’Ungheria, e successivamente le trasferte in Inghilterra e Germania l’11 e il 14 giugno.

Questi impegni rappresentano un banco di prova importante per il nuovo staff tecnico, chiamato a gestire una fase cruciale della stagione azzurra, sia dal punto di vista sportivo che organizzativo.