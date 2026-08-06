Con il conto alla rovescia verso la chiusura del mercato ormai iniziato, le società italiane continuano a valutare occasioni e strategie per completare le rispettive rose. Il Napoli starebbe monitorando Teun Koopmeiners della Juventus, mentre la Roma coltiverebbe un'idea di grande fascino per rinforzare il reparto offensivo.

Il Napoli sonda Koopmeiners: tutto dipende dalla formula dell'affare

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Andrea Losapio, il Napoli avrebbe effettuato nelle ultime ore un sondaggio per Teun Koopmeiners, centrocampista attualmente in forza alla Juventus.

L'olandese resta uno dei giocatori considerati in uscita dalla Continassa e potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per la società partenopea, a patto che si creino le condizioni economiche giuste. Sempre secondo Losapio, infatti, la trattativa potrebbe prendere corpo soltanto nel caso in cui la Juventus aprisse a una cessione in prestito, eventualmente anche oneroso, con l'inserimento di un diritto di riscatto. Una formula che consentirebbe al Napoli di diluire l'investimento, evitando un esborso immediato troppo elevato. Dal canto suo, il club bianconero continuerebbe a valutare Koopmeiners circa 33 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria anche per evitare una minusvalenza.

A Trigoria prende quota il sogno Leao: costi elevati frenano la Roma

Parallelamente, a Roma continua la ricerca di un esterno offensivo capace di esaltare il gioco di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferito dall'insider di mercato Stefano Casini ai microfoni di Tele Radio Stereo, all'interno di Trigoria ci sarebbe chi starebbe spingendo, lontano dai riflettori, per provare ad aprire una trattativa con il Milan per Rafael Leao. Il portoghese rappresenterebbe il profilo ideale per occupare la corsia sinistra del tridente giallorosso grazie alle sue qualità nell'uno contro uno, alla velocità e alla capacità di incidere negli ultimi metri. L'operazione, tuttavia, si preannuncia complessa. Il Milan continuerebbe infatti a valutare il cartellino del lusitano almeno 50 milioni di euro, mentre lo stesso Leao punterebbe a un ingaggio vicino agli 8 milioni di euro a stagione. La Roma potrebbe cercare di sfruttare i benefici del decreto crescita per alleggerire il peso dell'operazione, ma tra costo del cartellino e stipendio restano ostacoli importanti.