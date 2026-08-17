Il giornalista Alfredo Pedullà ha esordito nel suo ultimo video dedicato al calciomercato su Youtube parlando del Milan e del colpo a sorpresa messo a segno dai rossoneri nelle scorse ore: "Moreira è un crack, un acquisto clamoroso destinato a restare sicuramente nella top 5 dell'attuale sessione estiva, a prescindere da come andranno le prossime 2 settimane. Perché dico questo? Perché parliamo di un calciatore moderno, che sa fare praticamente tutto e a questo aggiunge grande personalità. Non è un caso che il Milan abbia dovuto spendere tanti soldi, circa 50 milioni di base fissa più bonus che potrebbero persino accrescere l'investimento fatto per il belga.

La società rossonera quindi si è superata, andando a prendere un calciatore forte senza aspettare di dover cedere questo o quell'altro e spendendo 150 milioni di euro fra lui, Gila e Ramos":

Juventus e Inter, Pedullà fa il punto

Parlando poi della Juventus e dell'Inter Pedullà ha detto: "Qualcuno mi ha chiesto chi preferirei fossi un dirigente bianconero fra Kessié e Fofana del Milan. Il francese sarà stato anche offerto a Carnevali e Massara ma fra lui e l'ivoriano c'é una differenza abissale, come fra la notte e il giorno. Poi bisognerebbe anche dire una cosa: alla formazione piemontese, in realtà, servirebbe un centrocampista con qualità, e apprezzo molto Locatelli quando dice che per amore della Juve non è andato all'Arsenal, ma credo che a Spalletti servirebbe un Lobotka.

Dall'Inter invece attendo un'accelerata in questa settimana per Curtis Jones. L'inglese è un obiettivo sempre più concreto, specie dal momento in cui alla Pinetina si sono liberati della pratica Frattesi. Quindi credo che l'Inter dovrà fare l'Inter, perché il Liverpool non farà sconti per il centrocampista".

Como, Pedullà: 'Offerti 30 milioni più bonus per Kean, ma la Fiorentina ha detto di no'

Infine Pedullà ha aggiunto: "E' arrivata l'offerta del Como per Kean ma io già sapevo che non si sarebbero spinti già ora su una cifra vicina ai 40 milioni, ma che sarebbero rimasti nel range di 30 milioni più bonus. Cosi è stato e capisco i tifosi viola che mi stanno domandando con una certa preoccupazione se il loro club cederà il centravanti italiano.

Secondo me, con il grande mercato fatto finora da Paratici, commetterebbero un errore mandando via Kean, perché smonterebbero l'impalcatura finora costruita e non darebbero un bel segnale all'ambiente. Detto questo però, sono abbastanza sicuro che il Como non si arrenderà ed arriverà a superare, con i bonus, i 40 milioni di euro di offerta".