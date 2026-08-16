Il mercato di Inter, Napoli e Juventus potrebbe entrare in una fase decisiva proprio nelle prossime ore. I nerazzurri avrebbero raggiunto un’intesa di massima con Curtis Jones per un contratto fino al 2031 e sarebbero pronti a tornare alla carica con il Liverpool, mentre Manna guarda a Ramy Bensebaini per completare la difesa azzurra. A Torino, invece, l’arrivo di Zion Suzuki all’Aston Villa riaccende la pista Emiliano Martinez, ma il problema al dito del portiere argentino continua a rappresentare un ostacolo.

Inter, Jones ha detto sì: Marotta prepara l’offerta decisiva

Secondo le ultime indiscrezioni di Nicolò Schira, tra l’Inter e Curtis Jones ci sarebbe un principio d’accordo per un contratto fino al 2031. Un passaggio fondamentale per la società nerazzurra, che avrebbe così ottenuto il gradimento totale del centrocampista del Liverpool e potrebbe affrontare con maggiore forza la fase conclusiva della trattativa con il club inglese. La richiesta dei Reds si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, cifra sulla quale continuerebbe a concentrarsi il confronto tra le parti.

L’intesa con il giocatore potrebbe però rivelarsi determinante. Marotta e la dirigenza nerazzurra avrebbero ora un ulteriore argomento per convincere il Liverpool ad abbassare le proprie pretese e accettare una cifra più consona ad un calciatore che fra meno di un anno si libererebbe a parametro 0.

Napoli, idea Bensebaini. Juventus, Martinez torna possibile ma il dito preoccupa

Il Napoli continua intanto a lavorare sul mercato in entrata e, dopo le operazioni ormai prossime alla chiusura per Benoit Badiashile e Favasuli, avrebbe valutato anche Ramy Bensebaini. Il difensore algerino del Borussia Dortmund rappresenterebbe un’opzione interessante per Manna, soprattutto per la situazione contrattuale, considerando che l’accordo con il club tedesco scadrà nel 2027. La dirigenza del Dortmund, però, non avrebbe intenzione di concedere sconti e punterebbe a incassare una cifra compresa fra i 10 e i 15 milioni di euro.

Infine, la Juventus continua a osservare con attenzione la situazione di Emiliano Martinez.

L’arrivo di Zion Suzuki all’Aston Villa può favorire l’uscita dell’argentino e riaprire concretamente la porta alla Juventus, ma resta il nodo fisico legato al problema al dito. Martinez si sarebbe sottoposto a nuovi accertamenti e non è esclusa la necessità di un intervento chirurgico che potrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno un paio di mesi. Parallelamente, il club inglese continuerebbe a chiedere circa 15 milioni di euro, mentre la Juventus sarebbe orientata verso un’offerta da 6-7 milioni più bonus legati magari alle presenze. Proprio l’eventuale apertura dell’Aston Villa a questa formula potrebbe diventare la chiave per sbloccare finalmente la trattativa.