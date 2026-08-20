Andrea Petagna si trasferisce ufficialmente dal Monza al Pisa a titolo definitivo. L'attaccante lascia la Brianza dopo due stagioni significative, durante le quali ha collezionato settantanove presenze e realizzato quattordici reti con la maglia biancorossa. Il suo contributo è stato fondamentale per il ritorno della squadra in Serie A, come comunicato dal club.

Questo passaggio rappresenta un'operazione di mercato di rilievo per il Pisa, che mira a rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione. Petagna, con la sua esperienza e il suo bagaglio di gol, si appresta a iniziare una nuova avventura in nerazzurro, dopo aver lasciato un'impronta importante nella storia recente del Monza.

Il percorso di Petagna al Monza

L'esperienza di Andrea Petagna al Monza è stata caratterizzata da un ruolo centrale nel progetto tecnico della squadra. Dal suo arrivo nell'estate del 2022, l'attaccante si è imposto come uno dei punti di riferimento dell'attacco, contribuendo in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi stagionali. Le sue settantanove presenze e le quattordici reti testimoniano la continuità delle sue prestazioni e l'impatto avuto sul rendimento complessivo della squadra, che ha così consolidato la sua presenza nella massima serie.

Il mercato del Pisa: nuovi innesti e strategie

Il trasferimento di Petagna si inserisce in una giornata particolarmente dinamica per il Pisa sul fronte del mercato.

Il club toscano ha infatti perfezionato anche gli acquisti di Correia e Confente, entrambi provenienti dalla Juve Stabia, per una cifra complessiva stimata intorno ai quattro milioni di euro, più eventuali bonus. Contestualmente a questi importanti arrivi, il Pisa ha visto la partenza di Tourè, che ha compiuto il percorso inverso, trasferendosi al Monza. Questi movimenti strategici evidenziano la chiara volontà della società pisana di rafforzare la propria rosa, con l'obiettivo di puntare a un campionato di vertice, affidandosi a giocatori di comprovata esperienza e qualità.