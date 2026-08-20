La nuova stagione è ormai alle porte e nel weekend si giocherà la prima giornata dei tre campionati di calcio professionistici e, mentre il conto alla rovescia entra nella fase decisiva, molte campagne abbonamenti stanno per raggiungere il traguardo. In diverse città italiane le società si preparano a chiudere le sottoscrizioni, ma proprio questi ultimi giorni potrebbero risultare determinanti per dare un volto definitivo alla geografia del tifo. È infatti in questo momento che numerosi club attendono il tradizionale picco: l’effetto degli ultimi acquisti, l’avvicinarsi della prima giornata e il desiderio di tornare sugli spalti possono spingere anche gli indecisi a scegliere il proprio posto allo stadio.

C’è chi ha già fatto registrare numeri importanti e chi, invece, spera nello sprint conclusivo per ridurre le distanze. Ogni tessera rappresenta molto più di un semplice biglietto: è una dichiarazione di fiducia, appartenenza e passione verso colori che accompagneranno i tifosi per un’intera stagione. Per questo le cifre definitive saranno osservate con grande attenzione, perché permetteranno di misurare l’entusiasmo delle diverse piazze e di capire dove l’attesa abbia acceso maggiormente la passione. Le prossime ore potrebbero quindi cambiare sensibilmente le classifiche degli abbonamenti: gli uffici lavorano a pieno ritmo, i sostenitori valutano l’ultimo passo e gli stadi si preparano a riempirsi.

Il campionato non è ancora cominciato, ma sugli spalti la prima sfida è già entrata nel vivo.

Abbonamenti live: 20 agosto

Roma (A) 40.000 (sold out)

Inter (A) 40.000 (sold out)

Milan (A) 30.000

Napoli (A) 25.000 (s.o.)

Genoa (A) 25.000

Bologna (A) 20.700

Juventus (A) 19.900

Sampdoria (B) 18.500

Palermo (B) 17.000 (s.o.)

Atalanta (A) 15.200 (s.o.)

Lecce (A) 15.000

Fiorentina (A) 14.556 (s.o.)

Cagliari (A) 13.000

Parma (A) 12.500

Hellas Verona (B) 11.564

Catania (C) 10.634

Udinese (A) 10.500

Frosinone (A) 9.350

Ascoli (B) 9.000

Vicenza (B) 8.474 (s.o.)

Avellino (B) 7.099

Como (A) 7.000 (s.o.)

Pisa (B) 6.800

Cesena (B) 6.700

Salernitana (C) 6.412

Padova (B) 6.150

Venezia (A) 6.000 (s.o.)

Spezia (C) 5.800

Cremonese (B) 5.544

Monza (A) 5.500

Mantova (B) 5.500

Modena (B) 5.400

Union Brescia (C) 5.037

Arezzo (B) 5.007

Benevento (B) 4.511

Foggia (C) 4.300

Lazio (A) 4.000

Sambenedettese (C) 3.500

Barletta (C) 3.200

Perugia (C) 3.150

Empoli (B) 3.013

Reggiana (C) 3.000

Torino (A) 3.000

Campobasso (C) 2.500

Sassuolo (A) 2.500

Ravenna (C) 2.179

Carrarese (B) 1.800

Pescara (C) 1.600

Lecco (C) 1.401

Potenza (C) 1.303

Cittadella (C) 1.050

Casarano (C) 1.000

Savoia (C) 1.000

Cerignola (C) 1.000

Livorno (C) 950

Novara (C) 750

Virtus Entella (B) 750

Catanzaro (B) 748

Vis Pesaro (C) 700

Juve Stabia (B) 700

Treviso (C) 646

Guidonia (C) 540

Pro Vercelli (C) 460

Sudtirol (B) 450

Latina (C) 400

Trento (C) 375

Grosseto (C) 350

Casertana (C) 340

Dolomiti Bellunesi (C) 240

Carpi (C) 205

Giugliano (C) 168

Pianese (C) 150

Pineto (C) 100

Renate (C) 48

Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.