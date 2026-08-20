La nuova stagione è ormai alle porte e nel weekend si giocherà la prima giornata dei tre campionati di calcio professionistici e, mentre il conto alla rovescia entra nella fase decisiva, molte campagne abbonamenti stanno per raggiungere il traguardo. In diverse città italiane le società si preparano a chiudere le sottoscrizioni, ma proprio questi ultimi giorni potrebbero risultare determinanti per dare un volto definitivo alla geografia del tifo. È infatti in questo momento che numerosi club attendono il tradizionale picco: l’effetto degli ultimi acquisti, l’avvicinarsi della prima giornata e il desiderio di tornare sugli spalti possono spingere anche gli indecisi a scegliere il proprio posto allo stadio.
C’è chi ha già fatto registrare numeri importanti e chi, invece, spera nello sprint conclusivo per ridurre le distanze. Ogni tessera rappresenta molto più di un semplice biglietto: è una dichiarazione di fiducia, appartenenza e passione verso colori che accompagneranno i tifosi per un’intera stagione. Per questo le cifre definitive saranno osservate con grande attenzione, perché permetteranno di misurare l’entusiasmo delle diverse piazze e di capire dove l’attesa abbia acceso maggiormente la passione. Le prossime ore potrebbero quindi cambiare sensibilmente le classifiche degli abbonamenti: gli uffici lavorano a pieno ritmo, i sostenitori valutano l’ultimo passo e gli stadi si preparano a riempirsi.
Il campionato non è ancora cominciato, ma sugli spalti la prima sfida è già entrata nel vivo.
Abbonamenti live: 20 agosto
- Roma (A) 40.000 (sold out)
- Inter (A) 40.000 (sold out)
- Milan (A) 30.000
- Napoli (A) 25.000 (s.o.)
- Genoa (A) 25.000
- Bologna (A) 20.700
- Juventus (A) 19.900
- Sampdoria (B) 18.500
- Palermo (B) 17.000 (s.o.)
- Atalanta (A) 15.200 (s.o.)
- Lecce (A) 15.000
- Fiorentina (A) 14.556 (s.o.)
- Cagliari (A) 13.000
- Parma (A) 12.500
- Hellas Verona (B) 11.564
- Catania (C) 10.634
- Udinese (A) 10.500
- Frosinone (A) 9.350
- Ascoli (B) 9.000
- Vicenza (B) 8.474 (s.o.)
- Avellino (B) 7.099
- Como (A) 7.000 (s.o.)
- Pisa (B) 6.800
- Cesena (B) 6.700
- Salernitana (C) 6.412
- Padova (B) 6.150
- Venezia (A) 6.000 (s.o.)
- Spezia (C) 5.800
- Cremonese (B) 5.544
- Monza (A) 5.500
- Mantova (B) 5.500
- Modena (B) 5.400
- Union Brescia (C) 5.037
- Arezzo (B) 5.007
- Benevento (B) 4.511
- Foggia (C) 4.300
- Lazio (A) 4.000
- Sambenedettese (C) 3.500
- Barletta (C) 3.200
- Perugia (C) 3.150
- Empoli (B) 3.013
- Reggiana (C) 3.000
- Torino (A) 3.000
- Campobasso (C) 2.500
- Sassuolo (A) 2.500
- Ravenna (C) 2.179
- Carrarese (B) 1.800
- Pescara (C) 1.600
- Lecco (C) 1.401
- Potenza (C) 1.303
- Cittadella (C) 1.050
- Casarano (C) 1.000
- Savoia (C) 1.000
- Cerignola (C) 1.000
- Livorno (C) 950
- Novara (C) 750
- Virtus Entella (B) 750
- Catanzaro (B) 748
- Vis Pesaro (C) 700
- Juve Stabia (B) 700
- Treviso (C) 646
- Guidonia (C) 540
- Pro Vercelli (C) 460
- Sudtirol (B) 450
- Latina (C) 400
- Trento (C) 375
- Grosseto (C) 350
- Casertana (C) 340
- Dolomiti Bellunesi (C) 240
- Carpi (C) 205
- Giugliano (C) 168
- Pianese (C) 150
- Pineto (C) 100
- Renate (C) 48
Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.