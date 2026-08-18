Le nuove disposizioni regolamentari che definiranno la stagione 2026/2027 della Serie A sono state il fulcro di un importante incontro tecnico. L'evento ha visto la partecipazione dei vertici dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) e dei rappresentanti di tutti i venti club della massima serie, affiancati dai dirigenti della Lega Serie A. L’incontro, guidato dal direttore tecnico dell’AIA Domenico Messina e dal designatore Daniele Orsato, ha rappresentato un momento cruciale di confronto per assicurare un avvio di campionato all’insegna della massima chiarezza e di una proficua collaborazione tra tutte le componenti del calcio italiano.

Durante la riunione, Domenico Messina ha enfatizzato l’importanza di fornire "tutte le informazioni tecniche necessarie, soprattutto in merito alle novità regolamentari introdotte in questa stagione sportiva". Ha inoltre assicurato la piena disponibilità dell’AIA a "fornire ogni chiarimento sull’applicazione e interpretazione delle regole, per una chiarezza sempre maggiore e un proficuo rapporto reciproco". Tra le principali innovazioni discusse, molte si concentrano sulle situazioni di gioco fermo, con l’obiettivo primario di incrementare il tempo effettivo di gioco e rendere le partite ancora più dinamiche e spettacolari.

Obiettivo: Aumentare il Tempo Effettivo e la Fluidità del Gioco

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha ribadito come "molti dei cambiamenti introdotti riguarderanno le situazioni di gioco fermo con l’obiettivo di aumentare il tempo effettivo delle gare, rendendo le partite ancora più dinamiche e spettacolari".

La collaborazione tra Lega e AIA è stata definita indispensabile per la migliore applicazione delle nuove regole e per guidare il calcio italiano verso un gioco sempre più fluido e intenso.

Il presidente della Lega, Ezio Simonelli, ha espresso gratitudine ai club per la loro partecipazione proattiva e a Messina e Orsato per la loro disponibilità. Ha evidenziato che "è stata una riunione molto utile, che ha consentito di approfondire gli aspetti più rilevanti delle nuove disposizioni". Simonelli ha inoltre confermato l’intenzione di mantenere un dialogo costante con i vertici arbitrali e di organizzare ulteriori momenti di confronto nel corso dell’anno, ritenuti utili per i club.

Le Novità Regolamentari Chiave e il Ruolo del VAR

Francesco Massini, vicepresidente vicario dell’AIA, ha descritto l'incontro come "un importante momento di incontro e confronto con le società", riaffermando l’impegno dell’associazione a promuovere iniziative simili. Tali occasioni sono considerate fondamentali per consolidare i rapporti tra le diverse componenti del sistema calcio e offrire un servizio di qualità alla Federazione e all'intero movimento.

Le novità regolamentari per la stagione 2026/2027 includono misure più stringenti contro le perdite di tempo, l'ampliamento delle competenze del VAR e una maggiore attenzione verso proteste e comportamenti discriminatori. In Serie A, ad esempio, coprirsi la bocca per dialogare con un avversario non comporterà l’espulsione diretta, una specificità che distingue il campionato italiano dalle competizioni FIFA.

Un’altra innovazione significativa riguarda il silent-check del VAR, che potrà essere impiegato per correggere rapidamente calci d’angolo palesemente assegnati in modo errato. Questo controllo rapido avverrà prima che la ripresa del gioco generi episodi decisivi, come gol o calci di rigore. Le regole relative a rimesse laterali, interventi del portiere e la gestione delle cure mediche in campo rimangono invece invariate.