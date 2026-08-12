L'Inter sta intensificando la sua strategia di calciomercato, puntando a rinforzare la rosa con innesti di matrice inglese. Dopo l'arrivo a parametro zero di John Stones, l'attenzione si è spostata su Djed Spence del Tottenham, individuato come potenziale sostituto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. L'arrivo di Spence a Milano è atteso nelle prossime ore per le visite mediche e la firma del contratto, con un'operazione che si prevede supererà i 30 milioni di euro destinati al club londinese.

Parallelamente, la dirigenza nerazzurra valuta con interesse Curtis Jones del Liverpool.

Il giovane centrocampista inglese è considerato una valida alternativa a Davide Frattesi, il cui trasferimento alla Lazio sembra ormai imminente. Tuttavia, l'acquisizione di Jones presenta maggiori complessità: il Liverpool mantiene una richiesta di 40 milioni di euro per il giocatore, nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2027. La fattibilità di questa operazione è strettamente legata a una serie di possibili cessioni in uscita, che includono, oltre a Frattesi, anche Asllani, Akinsanmiro e Stankovic.

Le trattative per gli obiettivi inglesi

Per quanto riguarda Djed Spence, l'Inter mira a chiudere l'affare con il Tottenham su una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro, sebbene gli Spurs ne richiedano 40.

Il venticinquenne esterno inglese è un profilo molto apprezzato dalla dirigenza e dallo staff tecnico per la sua duttilità, essendo capace di giocare efficacemente su entrambe le fasce. La necessità di un nuovo esterno destro è diventata più pressante dopo l'addio di Dumfries e il mancato concretizzarsi dei tentativi di ingaggiare Marco Palestra o Anan Khalaili, rendendo l'arrivo di un rinforzo sulla corsia destra una priorità assoluta prima dell'inizio del campionato.

La strategia di mercato nerazzurra tiene conto anche del regolamento per il tesseramento dei giocatori extra-UE. L'Inter ha la possibilità di registrare fino a tre giocatori non comunitari, poiché l'acquisto di un calciatore britannico, così come uno albanese, non occupa uno dei due slot solitamente destinati agli extracomunitari previsti dal regolamento federale.

Cessioni e prospettive future

La finalizzazione delle operazioni in entrata è intrinsecamente connessa alle dinamiche delle uscite. In particolare, la cessione di Davide Frattesi alla Lazio libererebbe uno slot fondamentale a centrocampo, spianando la strada all'eventuale arrivo di Curtis Jones. Anche le situazioni di Asllani, Akinsanmiro e Stankovic sono attentamente monitorate, in attesa di offerte che possano sbloccare ulteriori risorse. L'obiettivo primario dell'Inter rimane quello di completare il rafforzamento della fascia destra prima dell'inizio della stagione, con Djed Spence che si conferma la prima scelta per ricoprire questo ruolo chiave.