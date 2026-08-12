Secondo le ultime di calciomercato, la Juventus avrebbe trovato nel Valencia una possibile soluzione per Michele Di Gregorio, portiere reduce da una stagione complessa e considerato in uscita dalla Continassa. Anche il Milan sarebbe al lavoro per "liberarsi" di alcuni elementi fuori dal progetto, con Santiago Gimenez che potrebbe ripartire dal Porto attraverso una formula di prestito. Infine, importanti novità arriverebbero dall'asse Roma-Inter: Luis Henrique avrebbe infatti aperto al trasferimento nella Capitale dopo aver inizialmente manifestato la volontà di restare a Milano.

Juventus, il Valencia accelera per Di Gregorio

La Juventus potrebbe finalmente intravedere una soluzione per il futuro di Michele Di Gregorio. L'ex Monza sarebbe infatti considerato tra i giocatori in uscita dopo una stagione particolarmente complessa e nelle ultime ore il Valencia avrebbe mostrato l'intenzione di approfondire concretamente il discorso. Il club spagnolo aveva già effettuato un primo sondaggio nei giorni scorsi, ma adesso potrebbe accelerare i contatti con la dirigenza bianconera.

L'obiettivo del Valencia sarebbe quello di comprendere le condizioni necessarie per arrivare alla separazione tra Di Gregorio e la Juventus, confrontandosi anche con l'entourage del portiere per individuare una soluzione gradita a tutte le parti.

Per il club piemontese si tratterebbe di un'opportunità importante per alleggerire la rosa e permettere al nuovo corso tecnico di avere maggiore libertà nelle scelte tra i pali.

Milan, Gimenez può partire in prestito. Luis Henrique apre alla Roma

Situazione delicata anche in casa Milan, dove la dirigenza starebbe lavorando sulle cessioni dei giocatori ritenuti non più centrali nel progetto. Tra questi ci sarebbe Santiago Gimenez, reduce da una stagione estremamente complicata anche a causa dei problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. Le difficoltà nel trovare un acquirente avrebbero spinto i rossoneri ad aprire a una soluzione alternativa: il prestito con diritto di riscatto. Una formula che potrebbe favorire il Porto, interessato al centravanti messicano, con un eventuale riscatto che potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro.

Infine, potrebbe riaprirsi la trattativa tra Roma e Inter per Luis Henrique. L'esterno brasiliano, arrivato a Milano appena un anno fa, potrebbe già cambiare maglia per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. L'operazione sembrava essersi arenata soprattutto per la volontà del giocatore, inizialmente intenzionato a rimanere all'Inter. Nelle ultime ore, però, lo scenario sarebbe cambiato: Luis Henrique avrebbe infatti aperto alla possibilità di trasferirsi nella Capitale. Un cambio di posizione che potrebbe sbloccare una trattativa rimasta in stand-by.