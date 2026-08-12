L'Inter ha manifestato un concreto interesse per Djed Spence, l'esterno inglese attualmente sotto contratto con il Tottenham. La situazione del calciatore è monitorata con grande attenzione dal club nerazzurro, che vede in Spence un profilo ideale per rafforzare la propria rosa. Sebbene l'interesse sia palpabile, al momento non sono stati raggiunti accordi ufficiali tra le parti coinvolte, lasciando aperte le prospettive di una trattativa che si preannuncia complessa ma strategica.

Le trattative in corso per l'esterno inglese

Le trattative tra l'Inter e il Tottenham per l'acquisizione di Djed Spence sono in una fase di evoluzione.

Il club milanese ha presentato una proposta formale per assicurarsi le prestazioni dell'esterno inglese, evidenziando la volontà di portare il giocatore a Milano. Tuttavia, la prima offerta avanzata dall'Inter non è stata ritenuta sufficiente dal Tottenham, che ha espresso richieste economiche diverse. Questa discrepanza ha prolungato la fase negoziale, rendendo necessario un ulteriore confronto tra le dirigenze dei due club. Nonostante l'impegno profuso, non sono ancora emerse conferme ufficiali riguardo a cifre definitive, né tantomeno a una possibile e imminente chiusura dell'operazione di calciomercato. La cautela rimane alta, in attesa di sviluppi concreti che possano sbloccare l'impasse.

Il profilo di Spence e la situazione attuale

Il profilo di Djed Spence è considerato particolarmente interessante per l'Inter, soprattutto in ottica di un potenziamento della fascia destra. Le qualità tecniche e atletiche dell'esterno inglese lo rendono un obiettivo primario per il club nerazzurro, che cerca soluzioni per migliorare la profondità e la versatilità del proprio organico. Nonostante l'evidente interesse e la volontà di procedere, le parti devono ancora trovare un'intesa definitiva che soddisfi entrambi i club. La fase attuale delle negoziazioni è caratterizzata dalla mancanza di ufficialità e di dettagli specifici. Non sono stati confermati elementi cruciali come eventuali bonus legati alle prestazioni, percentuali su una futura rivendita del giocatore o le cifre precise che comporranno l'accordo finale.

Le trattative, dunque, proseguono con l'obiettivo di superare le attuali divergenze e raggiungere un punto di incontro. Si attendono con impazienza eventuali sviluppi nei prossimi giorni, che potrebbero delineare in modo più chiaro il futuro di Djed Spence e la sua possibile destinazione in nerazzurro, consolidando le ambizioni di mercato dell'Inter.