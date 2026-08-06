L'Udinese Calcio e Macron hanno svelato il nuovo Away Kit per la stagione 2026/27, presentato ufficialmente a Grado, in provincia di Gorizia. L'evento, tenutosi presso lo stabilimento Isola d'Oro, ha visto la partecipazione del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e la collaborazione di Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. La divisa si distingue per l'ispirazione ai simboli, ai colori e alla natura del Friuli, con un forte accento sulla sostenibilità grazie all'uso di materiali riciclati.

La maglia, caratterizzata da un elegante blu navy, è impreziosita da dettagli in giallo e argento, colori che si ispirano direttamente alla natura e ai simboli del Friuli.

Il design, che richiama le storiche divise degli anni Novanta, presenta un collo a V e una grafica geometrica sublimata, ispirata alle rocce e alle onde, elementi distintivi del paesaggio friulano. Sul petto sono ben visibili il Macron Hero e lo stemma dell'Udinese, mentre sul retrocollo spicca l'aquila patriarcale, simbolo storico della regione. Completano la divisa pantaloncini e calzettoni blu navy, con una vestibilità slim fit e inserti in Eco Mesh.

Un omaggio al Friuli attraverso il design

Questo nuovo Away Kit non è solo un capo tecnico, ma un vero e proprio omaggio alla regione. L'aquila patriarcale, simbolo di lunga tradizione, e i richiami estetici agli anni Novanta, uniti alla scelta di materiali innovativi e riciclati, creano un ponte tra la storia e il futuro.

La divisa incarna così i valori di tradizione e innovazione che contraddistinguono sia il club che il suo partner tecnico, Macron.

Impegno per la sostenibilità e materiali innovativi

L'impegno di Macron per la sostenibilità ambientale è un pilastro fondamentale nella realizzazione di questo kit. La maglia è infatti confezionata in Eco Everton, un tessuto tecnico interamente composto da poliestere riciclato. Questo materiale, così come l'Eco Fabric impiegato per altri capi della collezione, deriva esclusivamente da plastica riciclata, evidenziando la volontà di minimizzare l'impatto ecologico della produzione. La collezione completa di prodotti Macron per l'Udinese Calcio è disponibile per l'acquisto presso il Macron Sports Hub al Bluenergy Stadium, nel Macron Store di Udine e online, nella sezione dedicata del sito macron.com.