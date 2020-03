A causa della diffusione del Coronavirus, tutti sono esortati a rimanere in casa, per tale ragione, i consumi sulle bollette di luce e gas stanno drasticamente aumentando. Proprio allo scopo di alleggerire questo peso, Enel Energia ha deciso di proporre a tutti i nuovi clienti la seguente offerta: Enel Ore Free.

Con questa promozione si potrà usufruire di servizi elettrici gratuiti per tre ore al giorno. Sarà il cliente stesso a decidere in quali momenti della giornata preferisce avere questo servizio.

Le caratteristiche dell'offerta Enel Ore Free

Enel Energia ha proposto l'offerta Enel Ore Free, si tratta di una promozione volta a venire in contro alle esigenze dei clienti in questo momento così particolare per l'Italia. Nel caso specifico, sottoscrivendo il contratto, il quale prevede un prezzo bloccato per 12 mesi, si potrà godere di tre ore al giorno in cui l'elettricità sarà completamente gratuita. Il cliente sceglierà a quali ore destinare il servizio, a patto che esse siano assolutamente consecutive.

Inoltre, scaricando l'APP, o andando sull'Area Privata Web di Enel è possibile modificare la fascia oraria di riferimento in modo molto semplice. Inoltre, il cliente potrà effettuare modifiche fino a 15 minuti prima dell'inizio della fascia oraria gratuita prestabilita.

Come attivare la promozione di Enel Energia

Peer poter attivare l'offerta Enel Ore Free basterà chiamare il numero 0694808087. Inoltre, non è previsto nessun costo aggiuntivo per l'attivazione e l'addebito è effettuato direttamente sul proprio Conto Corrente.

Altro vantaggio è di ricevere la bolletta direttamente online. Allo scadere dei 12 mesi, Enel provvederà a rimodulare il contratto a seconda dell'andamento del mercato. Il cliente, ovviamente, sarà informato delle eventuali modifiche contrattuali e avrà la possibilità di scegliere se accettare o rifiutare le condizioni nell'arco di 30 giorni dalla ricezione degli aggiornamenti.

L'energia è proveniente da fonti rinnovabili

L’energia erogata da Enel è proveniente da fonti rinnovabili. Questo è testimoniato dal fatto che è presente la certificazione di garanzia d'origine, che prende la sigla di GO. Essa è rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici, denominato anche G.S.E. Al momento della sottoscrizione del contratto, il cliente dovrà indicare le tre ore in cui intende usufruire di energia gratuita. Come già detto, però, tale fascia oraria può essere modificata anche in seguito. Ad ogni modo, nel caso in cui il cliente non dovesse indicare alcuna fascia di riferimento, sarà impostata in automatico quella che va dalle 18.00 alle ore 21.00.