La permanenza in casa a causa dell'emergenza Coronavirus, fa lievitare i costi delle utenze e delle bollette che sono aumentate di circa il 30% per quanto riguarda la luce e del 20% per il gas. Se da un lato l'Autorità per l'energia ha deciso di allungare i termini per le conciliazioni di luce, acqua e gas da 120 a 180 giorni e ha congelato sospensioni e distacchi fino a venerdì 3 aprile, il Governo dall'altro lato, non ha adottato nessun provvedimento a sostegno delle famiglie, su questo tema.

A tal proposito, la multinazionale italiana Enel Energia (specializzata nel settore dell'energia elettrica) ha deciso di regalare ai nuovi clienti, tre ore di energia al giorno che potranno usufruire nell'arco della giornata.

Grazie a questa nuova offerta, l'azienda potrà acquisire nuovi clienti, a cui permetterà di risparmiare notevolmente a fine mese. Entriamo ora nel dettaglio dell'offerta, per capire in che modo possiamo attivarla.

Ecco la novità lanciata sul mercato da Enel Energia

In particolare, i nuovi consumatori che hanno sottoscritto un contratto con Enel Energia, dal prossimo mese potranno ricevere delle bollette più economiche, se sottoscriveranno la nuova offerta della multinazionale, che ha così promosso le tre ore gratuite da utilizzare ogni giorno: 'Scegli le tre ore giornaliere consecutive che più preferisci in cui il prezzo è totalmente gratuito'.

Ma non è tutto, perché la multinazionale ha anche aggiunto che usando l'App o il sito web della compagnia, le persone possono modificare liberamente le ore gratis, fino a 15 minuti prima della scelta della fascia oraria.

Successivamente, che si sia scelta la prima o la seconda soluzione, bisognerà solamente seguire tutte le istruzioni che verranno fornite. Inoltre, i clienti grazie all'applicazione di Enel Energia , potranno controllare in modo molto semplice e veloce, tutti i propri consumi.

La multinazionale propone One Free per tutti i suoi nuovi clienti

Con questa promozione il cui nome è 'One Free', il prezzo della componente energia (escluse le tre ore free al giorno), è lo stesso per un anno e rappresenta il 39% della spesa complessiva per l'elettricità (IVA e imposte escluse). Poi, passati i 12 mesi, la multinazionale aggiornerà la tariffa, in base all'andamento del mercato e la comunicazione verrà inviata per iscritto a tutti i clienti, 90 giorni prima della data di scadenza.

Inoltre, per tutti coloro che attiveranno la promozione, non sarà previsto nessun onere, nel caso in cui volessero recedere dal contratto.

Però c'è da dire che sarà possibile attivare 'One Free' e aderire alla promozione, solo se in possesso di un contatore di seconda generazione teleletto e una potenza contrattuale non superiore a 15kW.