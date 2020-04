A2A Energia è un’azienda che fa parte del Gruppo A2A, il secondo produttore italiano di energia e, per questo, uno dei principali competitor di Enel Energia sul mercato delle forniture energetiche di luce e gas per la casa e per le imprese. Tra le principali offerte che questo gestore propone agli utenti domestici si segnalano: Click, un’offerta attivabile solo online che consente di avere la componente energia luce e gas al prezzo più basso; Prezzo Chiaro, che prevede l’applicazione del prezzo di costo dell’energia, oltre un piccolo contributo mensile; Full Luce, un offerta con il costo dell’energia elettrica a prezzo fisso per due anni, inclusa l’assistenza tecnica; Full Gas, con il costo della componente gas fisso per due anni, incluso un intervento di manutenzione per caldaia o scaldabagno.

Di seguito le principali informazioni sul fornitore:

Ragione sociale: A2a Energia SpA

Numero telefono: 800 199 955 numero verde gratuito da rete fissa

Sede Legale: Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano

Fornitura: Luce, Gas per uso domestico e per le aziende

Servizi offerti da A2A Energia

Oltre alla fornitura di luce e gas. A2A Energia offre ai propri clienti tutta una serie di servizi di supporto nella gestione degli impianti domestici:

Casa Sicura . Servizio di assistenza completo;

. Servizio di assistenza completo; Casa Sicura Caldaia . Manutenzione e assistenza completa della caldaia;

. Manutenzione e assistenza completa della caldaia; Casa Sicura Elettrodomestici. Assistenza completa per gli elettrodomestici;

Assistenza completa per gli elettrodomestici; ClimA2A . Acquisto e installazione di un condizionatore, anche con finanziamento;

. Acquisto e installazione di un condizionatore, anche con finanziamento; Kit Led . Acquisto di un kit di lampade led a rate;

. Acquisto di un kit di lampade led a rate; Solare A2A . Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per la casa;

. Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per la casa; E-Moving. Noleggio a lungo termine di auto elettriche.

Per quanto riguarda la gestione del proprio contratto di fornitura di energia elettrica e di gas, sul sito di A2a Energia è disponibile un’Area Clienti dove poter richiedere tutte le informazioni necessarie e per effettuare una serie di operazioni quali, la richiesta della bolletta online, ricevere notifiche via email o sms, chiedere la cessazione o modificare l’intestazione di un contratto (voltura), controllare lo stato di avanzamento delle pratiche, segnalare guasti e richiedere interventi tecnici.

Le stesse operazioni possono essere effettuate anche attraverso un servizio di call center che risponde ai seguenti numeri:

Servizio clienti – Per tutte le pratiche e informazioni commerciali (attivo da lunedì a venerdì, 8.30/17.00): 800 199 955 da rete fissa (chiamata gratuita), 02 82 841 510 da rete mobile (costo variabile a seconda dell’operatore).

A2A ha creato inoltre per i propri clienti un piano vantaggi, denominato EnergyLink, che prevede, al raggiungimento di determinati livelli, il riconoscimento di premi e buoni sconto.

Chi è A2A Energia, storia della compagnia

A2A Energia spa è la società commerciale del Gruppo A2A e si occupa della vendita di gas e energia elettrica a clienti domestici, condomini, e industrie.

Il Gruppo A2A è nato il 1° gennaio 2008 a seguito della unione di diverse aziende operanti nel settore energetico, AEM S.p.A., ASM S.p.A. e AMSA, sotto lo stimolo della progressiva apertura alla concorrenza del mercato energetico in Italia che ha portato alla formazione di un ristretto numero di operatori di dimensioni maggiori.

Quotato alla Borsa di Milano, il Gruppo è attivo attiva nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica (secondo per capacità installata in Italia), gas, oltre che nei servizi ambientali, nei quali è leader italiano e nello sviluppo di prodotti e nei servizi per l'efficienza energetica, e la mobilità elettrica.