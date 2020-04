Tra le numerose aziende che operano nel mercato libero dell’energia, uno dei principali competitor di Enel Energia per la fornitura di luce e gas è Eni Gas e Luce, che propone numerose offerte per le più diverse esigenze: si va da Scelta Sicura, per chi non è ancora uscito dal Sistema di Maggior Tutela, a Cambio Casa, per chi ha l’esigenza di una nuova attivazione a seguito di un trasloco, oppure Flexi Pertinenze nel caso in cui si utilizzi un contatore a parte per soffitte, garage o altre situazioni non rientranti nel perimetro dell’abitazione.

Principali informazioni Eni Gas e Luce

Ragione sociale: Eni gas e luce SpA;

Telefono (servizio clienti): 800.900.700 (numero verde gratuito da telefono fisso), 02 444141 (da cellulare, a pagamento in base al piano tariffario dell’operatore), numeri attivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00, esclusa domenica e festivi;

Sede Legale: Piazza Ezio Vanoni,1 - 20097 San Donato Milanese (MI);

Fornitura: Luce e Gas per uso domestico e per le aziende, servizi di manutenzione e assicurativi.

I servizi offerti da Eni Gas e Luce

Le forniture di energia da parte di Eni Gas e Luce sono accompagnate da una serie di servizi volti ad assistere il cliente nelle gestione del suo contratto e per affrontare qualsiasi tipo di problematica possa sorgere nella quotidianità.

Si tratta di servizi ed informazioni che possono essere richiesti telefonicamente, attraverso i numeri 800.900.700 (numero verde gratuito da telefono fisso), 02 444141 (da cellulare, a pagamento in base al piano tariffario dell’operatore), numeri attivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00, esclusa domenica e festivi. E’ inoltre possibile rivolgersi ad un punto vendita della rete degli Energy Store Eni, contattabili anche telefonicamente attraverso il numero verde 800.987.898 (gratuito da numero fisso) o al numero 02 444033 (da cellulare al costo definito dal piano tariffario del singolo operatore telefonico) per verificare l’indirizzo più vicino al proprio domicilio.

Sul sito aziendale è inoltre possibile registrarsi al servizio My Eni, attraverso il quale è possibile la gestione diretta dei seguenti dati:

1) Bollette

Archivio delle bollette di luce e gas degli ultimi 24 mesi;

Verifica stato dei pagamenti;

Attivazione domiciliazione diretta su conto corrente o pagamento con carta di credito;

2) Consumi

Visualizzazione dei consumi nell'ultimo anno;

Suggerimenti per il miglioramento dell'efficienza;

Autolettura del contatore del gas.

Sempre attraverso My Eni è possibile, inoltre, richiedere ogni tipo di informazioni sulla fornitura, sulle nuove offerte e aggiornare i propri dati.

Tra gli altri servizi offerti da Eni ai propri clienti, il servizio di manutenzione della caldaia e della lavatrice a condizioni favorevoli, oltre che servizi di tipo assicurativo, studiati con Zurich, per la protezione degli impianti, degli elettrodomestici e per la responsabilità civile da danni. E’ possibile, inoltre, ottenere assistenza per la richiesta di agevolazioni quali:

Bonus sociale energia elettrica;

Bonus sociale gas;

Servizio tutela gas per le fornitura domestiche;

Agevolazioni fiscali business;

Agevolazioni fiscali terremoto.

L'azienda Eni Gas e Luce, storia della compagnia

Eni Gas e Luce è una società, nata il 1° luglio 2017 per operare nel settore della vendita nel mercato domiciliare e business di gas, luce e altre soluzioni energetiche. Si tratta di una società per azioni controllata al 100% da Eni SpA, la multinazionale creata nel 1953 da Enrico Mattei e quotata in Borsa dal 1992.

L’azienda attualmente è attiva in 4 paesi europei, potendo contare su 1.600 dipendenti. Per quanto riguarda il mercato italiano, sono circa 8 milioni i clienti che si sono affidati e Eni, consentendo all’azienda di diventare, dopo soli due anni dalla nascita, leader di mercato nella fornitura di energia elettrica e di gas naturale per le famiglie, i condomini e le imprese.

Dallo scorso mese di agosto 2019, Eni Gas e Luce è diventata, inoltre, la prima azienda italiana operante nel settore energetico ad essere iscritta, in qualità di Agente, nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (Iscr. RUI n. A000635427 del 06/08/2019) e soggetta alla vigilanza dell’IVASS, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, in virtù dei servizi assicurativi offerti alla clientela.

Eni Gas e Luce si è quindi strutturata in modo da proporsi come un partner in grado di affiancare i clienti, sia domestici che business, nella scelta delle soluzioni di prodotti e servizi innovativi che meglio si adattano alle diverse esigenze con l’obiettivo di guidare persone e imprese verso l’ottimizzazione dell’uso di energia, riducendo gli sprechi e risparmiando sulle bollette.

Per meglio assistere gli utenti, l’azienda si è dotata della rete in franchising Energy Store Eni che può contare su oltre 150 negozi su tutto il territorio italiano, in grado di offrire consulenza specializzata e studiata su misura per ogni tipo di esigenza energetica.