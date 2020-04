Il 12 aprile è il giorno in cui cade la Pasqua e dedicarsi agli addobbi fai da te può far bene agli adulti e soprattutto ai bambini. Per farlo, occorre dotarsi solo di una piccola dose di pazienza e preparare la pasta di sale, cioè una sostanza di acqua, sale e farina che viene utilizzata per la realizzazione di vari oggetti. Ma approfondiamo nel dettaglio quali sono le modalità della sua preparazione.

Per ottenere questo tipo di pasta bastano cinque minuti: bisogna mescolare una parte di sale fino, due di farina e una di acqua del rubinetto fino a quando non ci si accorge che la pasta è modellabile ma non troppo appiccicosa.

Ad ogni modo, la preparazione richiede non più di qualche minuto e dopo si potranno realizzare dei lavoretti creativi molto originali. Infatti, questo tipo di pasta si può modellare come si vuole, fino a dare forma ad un uovo oppure ad un coniglio, simbolo quest’ultimo della tradizione pasquale in tutto il mondo e tanto caro ai bambini. Inoltre, la pasta di sale si può colorare consentendo a chi la modella di esprimere tutta la sua creatività. In questo caso, non serve nulla di particolare. Sono sufficienti gli acquerelli o i colori a tempera.

Quanto dura la pasta di sale

La pasta di sale può durare anche tutta la vita, così quello che realizzate oggi per la festa di Pasqua rimarrà a futura memoria. Quello che è fondamentale affinché ciò avvenga, è l'asciugatura della pasta di sale. Questa si ottiene mettendo i manufatti realizzati al sole, sul termosifone o in alternativa in forno ad una temperatura che non superi però i 50 gradi, perché in quest'ultimo caso si rischia di indurire troppo la pasta e cambiare i colori utilizzati.

A seconda della grandezza della creazione realizzata, varia anche il numero di ore per assicurarsi un'asciugatura perfetta.In ogni caso, basterà verificare con le mani se la pasta di sale si sia asciugata o meno.

Dal web arrivano idee di acquisto per gli addobbi di Pasqua

Se il tempo a disposizione è minimo e non si vuole rinunciare ad un simbolo pasquale, ci sono alcuni siti che anche in caso di emergenza sanitaria riescono a garantire la consegna del materiale acquistato.

Gli addobbi pasquali possono riguardare i mobili, le pareti, ma anche la tavola per il tradizionale pranzo della domenica.

Ci sono siti web che propongono idee di acquisto interessanti per una Happy Easter. Si possono trovare tovaglioli con la stampa del coniglio pasquale o centrotavola sempre a forma di coniglio. Invece, per i bambini che proprio non possono rinunciare ai loro gadget preferiti si può acquistare un simpaticissimo porta caramelle di Bugs Bunny.

Le proposte per gli addobbi di Pasqua

Sul web ovviamente è anche un tripudio di uova pasquali. Ce ne sono per tutti i gusti e naturalmente per tutte le tasche.

Queste uova decorative sono realizzate con diversi materiali quali, ad esempio, plastica e legno, ma ciò che le distingue è proprio il colore. Molte di esse sono coloratissime, mentre altre hanno le colorazioni tipiche del legname con il quale sono realizzate, dal giallo al marrone scuro.

E' possibile anche acquistare la confezione di calamite Baker Ross: la confezione contiene dieci calamite a forma di uova da decorare a casa ed esporle in cucina come frutto di un lavoro condiviso tra genitori e figli. Quindi, ci sono addobbi per la tavola e i mobili, ma quello che proprio non può mancare è la classica ghirlanda pasquale.