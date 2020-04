Sconto del 30% per tutti i clienti Enel Energia che attivano l’offerta Gas 30 Spring. L’offerta si riferisce al prezzo della materia prima gas che, in aggiunta, rimane bloccato per 12 mesi. L’attivazione può essere richiesta fino al 3 giugno 2020 solo in modalità online. I principali elementi identificativi dell’offerta sono i seguenti:

Nome Offerta: Gas 30 Spring

Prezzo Gas: 0,189 €/Smc

Benefici per il cliente: Sconto del 30% sul prezzo, fisso per un anno, della materia prima gas naturale

Attivazione: disponibile solo in modalità online dal sito internet

Pagamento bolletta: a mezzo Bollettino postale, dall’ Area My Enel, oppure con addebito su carta di credito o C/Corrente postale/bancario.

Chi può chiedere l'attivazione dell’offerta

La presente offerta per la fornitura di gas può essere richiesta dai nuovi clienti che passano al Enel.

Il passaggio a Enel Energia è completamente gratuito e si concretizza nell’arco di 2 o 3 mesi, richiesti per l’effettuazione delle verifiche obbligatorie secondo la normativa vigente. Non sono previsti cambi o interventi tecnici sul contatore o sull’impianto dell’abitazione. Altri clienti che possono accedere all’offerta Gas 30 Spring, sono quelli che devono riattivare un contatore (subentro).

Gas 30 Spring, caratteristiche principali dell’offerta

Il più evidente vantaggio per il cliente che aderisce a questa offerta è lo sconto del 30% applicato sul prezzo della materia prima gas e che equivale, mediamente, a poco più del 40% della spesa sostenuta da un cliente domestico con 1400 Smc di consumi l’anno.

Le rimanenti spese in bolletta, infatti, sono definite e aggiornate periodicamente da ARERA per tutti i fornitori e rappresentano oneri di sistema, spese di trasporto e di gestione del contatore. Il prezzo scontato rimane fisso per un anno, trascorso il quale ogni modifica della tariffa applicata dovrà essere comunicata al cliente che può esercitare il diritto di recesso senza sostenere costi aggiuntivi.

Altro vantaggio, comune a tutte le offerte di Enel Energia, è la possibilità di registrarsi gratuitamente a enelpremia WOW!, il programma fedeltà che consente ai clienti di usufruire di premi e buoni sconto messi a disposizione da aziende partner Enel

Documenti richiesti per richiedere l’attivazione di Gas 30 Spring di Enel Energia

Al momento della richiesta di attivazione dell’offerta, sarà necessario essere in possesso dei seguenti documenti o informazioni:

il codice fiscale;

il codice PDR del contatore (indicato anche sulla bolletta);

la lettura aggiornata del contatore;

il codice IBAN del conto corrente o il numero della carta di credito, necessari solo nel caso in cui di richieda l’addebito della bolletta.

I documenti contrattuali, consultabili anche sul sito, verranno inviati successivamente alla richiesta di attivazione via email o via posta ordinaria, a seconda dell’opzione scelta. In caso di subentro, si riceveranno anche dei moduli da rispedire debitamente compilati. I richiedenti provenienti da un diverso fornitore, dovranno presentare anche l’ultima bolletta.

Come pagare le bollette di Enel Energia

E’ possibile ricevere le bollette a mezzo posta oppure in formato elettronico (via email), opzione, quest’ultima, esercitabile in ogni momento attraverso l’attivazione gratuita di Bolletta Web.

Per il pagamento, si consiglia l’attivazione della domiciliazione, su carta di credito o c/c, che consente di non correre il rischio di dimenticare scadenze in quanto il pagamento viene effettuato automaticamente nel giorno della scadenza della bolletta.

Il pagamento è possibile anche presentando il bollettino allegato alle Poste oppure presso i punti vendita della rete Lottomatica e Sisal. Diversamente è possibile pagare (da computer, tablet e smartphone) con carta di credito o con PayPal attraverso MyEnel.