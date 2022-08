La Calabria aspetta l'ordinanza del nuovo Bando Montagna 2022, pensato per chi vuole andare a vivere e lavorare nei paesi montani. Sono 31 le mete che hanno urgenza, dato il loro patrimonio paesaggistico e culturale, di essere rivalorizzate con progetti concreti diretti a migliorare lo stile di vita ma anche le strade che consentono di raggiungerle. Il ministero per gli Affari regionali e le autonomie, attraverso la Strategia Nazionale per la Montagna Italiana (SNAMI), ha individuato alcuni punti strategici in cui potrebbe venire riattivata l’accessibilità ai servizi indispensabili, come quello sanitario, oltre che le infrastrutture digitali come l'accesso a internet.

Inoltre nel progetto si propongono incentivi per le forestali e sostegni per gli imprenditori agricoli con rispettive misure fiscali favorevoli.

Il finanziamento della SNAMI avverrà tramite il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, che comprende sia il Fondo nazionale per la montagna che il Fondo integrativo per i Comuni montani. Inoltre l’ultima legge di bilancio ha stanziato 100 milioni di euro per l'anno in corso e di altri 200 milioni di euro a partire dal 2023.

Circa una settimana fa l'Emilia Romagna ha indetto il Bando Montagna 2022. È stata una delle prime regioni ad aderire al programma.

Le località montane della Calabria che dovrebbero rientrare nel Bonus Montagna

Il Consiglio dei Ministri, il 10 marzo 2022, ha approvato un disegno di legge volto a promuovere e valorizzare i Comuni montani come quelli presenti in Calabria.

La proposta presentata dalla Ministra per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini ha come obiettivo lo sviluppo economico, attraverso lo sfruttamento delle risorse presenti sul territorio, oltre che ripopolare le case delle montagne italiane.

Tra le località più apprezzate, anche dai turisti, c'è senz'altro il comune di Acquaformosa, provincia di Cosenza, con i suoi 965 abitanti.

A seguire c'è Parenti, sede di una nota sorgente d'acqua, molto gradita dai calabresi, imbottigliata e venduta nelle sedi commerciali. Nel catanzarese spicca Soveria Mannelli con 2978 abitanti adatta per gli amanti di un clima fresco d'estate e molto freddo d'inverno. Fossato Serralta è un comune di 581 abitanti vicino ad Albi, altra località montana in cui è possibile ammirare la Cascata del Litrello.

Anche la provincia di Crotone propone dei posti notevoli. Castelsilano, con 886 abitanti, da sempre ha sfruttato il periodo di raccolta delle castagne per dare una spinta all'economia locale. Nella provincia di Vibo Valentia viene menzionato il Comune di Fabrizia con 2039 abitanti. Si distingue dagli altri paesini perché la sua collocazione strategica consente, da un'altezza di oltre 900 metri, di vedere il mare.