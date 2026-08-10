Gli ordini dei libri di testo per l'anno scolastico si confermano sempre più anticipati e prevalentemente gestiti online. I dati di Coop Alleanza 3.0 per il 2025 rivelano la vendita di quasi 1 milione di volumi scolastici. La maggior parte degli acquisti, concentrata tra giugno e luglio, evidenzia una chiara pianificazione anticipata.

Acquisti online: tempistiche e preferenze

Su un totale di quasi 150 mila ordini, la distribuzione temporale mostra il 18% a giugno, il 42% a luglio, il 24% ad agosto e il 16% a settembre. Significativamente, il 75% degli ordini complessivi – ovvero tre su quattro – è stato completato online tramite il sito www.librochevuoitu.it.

L'accesso, tramite credenziali Coop Alleanza 3.0, conferma la crescente preferenza per il digitale rispetto all'acquisto in negozio.

Sconti e mercato dell'usato per i soci Coop

Per i libri di testo nuovi, Coop Alleanza 3.0 applica uno sconto del 15% sul prezzo di copertina. Tale sconto, applicato al ritiro e pagamento in punto vendita, ha generato nel 2025 un risparmio di circa 4 milioni di euro. I soci Coop possono inoltre vendere o acquistare testi usati tramite il sito. Chi vende riceve un buono sconto, caricato sulla Carta socio Coop, pari al 30% del prezzo di copertina 2025 del libro venduto, al netto dei costi di spedizione. Utilizzabile fino al 31 dicembre 2026. I libri di testo usati sono disponibili al 60% del prezzo di copertina 2026, incentivando il riutilizzo e l'accesso a prezzi vantaggiosi.

Coop Alleanza 3.0, tra le principali cooperative di consumatori in Italia, si conferma attore chiave nella fornitura di libri scolastici e materiali didattici. Con una vasta rete di punti vendita e servizi online innovativi, la cooperativa risponde efficacemente alle esigenze delle famiglie per l'anno scolastico.