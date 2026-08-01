Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato oltre un milione di euro al Friuli Venezia Giulia. Il finanziamento rientra nello scorrimento della graduatoria 2025 del “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”, iniziativa voluta dal ministro Matteo Salvini. Il fondo è finalizzato alla messa in sicurezza e manutenzione delle strade in comuni con meno di 5.000 abitanti, con un limite di 150.000 euro per intervento.

La somma è stata ripartita tra otto comuni beneficiari della regione. Per la provincia di Udine: Forgaria nel Friuli, Rive d’Arcano, Santa Maria la Longa, Moimacco, Resia, Tarvisio e Pradamano.

Per la provincia di Gorizia: Medea. Questa assegnazione rappresenta un concreto supporto alle infrastrutture viarie locali.

Il Ministero ha espresso soddisfazione, sottolineando come la sicurezza stradale sia un percorso virtuoso da perseguire. L'impegno, è stato ribadito, deve continuare nonostante il contesto internazionale sfavorevole e l'aumento dei prezzi delle materie prime.

Il “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”: origini e dotazioni

Il “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni” è stato istituito dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Prevede risorse annuali per la messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali nei centri minori.

Le dotazioni sono state di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni per il 2024, 12 milioni per il 2025 e 10 milioni per il 2026. Ogni intervento è finanziabile fino a un massimo di 150.000 euro.

Procedure e l'importanza dello scorrimento della graduatoria 2025

Per l'annualità 2025, l'avviso pubblico è stato emesso il 14 novembre 2025, con scadenza il 15 dicembre 2025 (ore 12). La dotazione per quell'anno era di 12 milioni di euro. Lo scorrimento della graduatoria è stato cruciale, permettendo di includere ulteriori beneficiari, tra cui gli otto comuni del Friuli Venezia Giulia, che ora potranno avviare i lavori di manutenzione stradale.