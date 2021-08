Chiara Cipri ha ottenuto la fascia di Miss Città di Rizziconi. La 22enne di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, ha trionfato nella serata disputata nel reggino e proprio a Rizziconi davanti a Evelin Inzillo, che ha ottenuto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza. A completare il podio Gaia Francesca Malanigrò, che si è portata a casa la fascia di Miss Be Much. A seguire al quarto, quinto e sesto posto della classifica Jennifer Stella, Marianna Leonida e Adriana Miceli.

L'emozione della vincitrice Chiara Cipri

Non è il primo anno che Chiara Cipri partecipa alle selezioni di Miss Italia Calabria. La palmese, al termine della serata, ha dichiarato che prova il concorso per la seconda volta.

La 22enne si è definita molto emozionata, sottolineando di non aspettarsi di raggiungere questo tipo di traguardo. Nella vita quotidiana, Chiara Cipri è una specializzanda in attività motorie, preventiva e adattata, dopo aver conseguito la laurea in Scienze motorie e sportive. Non finisce qui perché Chiara Cipri è anche tecnica di ginnastica oltre che indossatrice. La palmese ha voluto dare un consiglio a chiunque decida di provare questo tipo di esperienza, dicendo di tentare e godersi questa avventura senza nessuna paura.

Le altre miss presenti

Nel corso dell'evento si è esibita Ilenia Mazzà, talento canoro della Calabria. Hanno presenziato anche alcune miss come la neo Miss Eleganza Calabria, nonché Miss Calabria 2020, Francesca Tiziana Russo che ha partecipato alle finali di Miss Italia l'anno scorso.

Presente alla kermesse anche Francesca Carolei che ha conquistato la fascia di Miss Egea nel 2020, Denise Caligiuri che si è aggiudicata la fascia di Miss Monnalisa 3.0 sempre nel 2020 o la catanzarese Josephine Leto che ha vinto il contest social del 2021.

La soddisfazione degli agenti regionali Ambrogio e Suriano

Organizzatori dell'evento gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency.

Grazie a queste serate Linda e Carmelo si propongono l'obiettivo anche di valorizzare il territorio calabrese attraverso gli scenari suggestivi che offre. I due agenti hanno ringraziato la città di Rizziconi che li ha ospitati per la selezione di Miss Italia. Disputare la serata davanti a una piazza piena di gente ha emozionato Suriano e Ambrogio come loro stessi hanno evidenziato.

Inoltre hanno porto i ringraziamenti al sindaco di Rizziconi Alessandro Giovinazzo.

Il primo cittadino ha replicato ringraziando per la presenza a Rizziconi, aggiungendo che la cittadina non è la prima volta che ospita una serata di Miss Italia Calabria. Questo rappresenta, per il sindaco, un'occasione per tutta la comunità e innalza il livello del Comune in provincia di Reggio Calabria. Facendo riferimento al momento complesso dovuto alla pandemia da Coronavirus, Teresa Greco, consigliere delegato al turismo, sport e spettacolo, ha affermato che ora si riesce a vedere uno spiraglio di luce.