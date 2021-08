Evelin Inzillo ha conquistato la fascia 'Miss Città di Scilla'. La 21enne di Soriano Calabro - comune in provincia di Vibo Valentia - ha trionfato nella serata di ieri martedì 10 agosto 2021, proprio a Scilla (RC), davanti a Gaia Francesca Malagrinò, che si è aggiudicata la fascia di 'Miss Rocchetta Bellezza'. Sul gradino più basso del podio ha chiuso Diana Nicoletti con la fascia di 'Miss Be Much'.

A seguire, nella selezione di Miss Italia Calabria, sono arrivate Jennifer Stella, Mariarita Ficarra e Sofia Tassone rispettivamente, quarta, quinta e sesta classificata della kermesse.

Le dichiarazioni di Evelin Inzillo

La neo 'Miss Città di Scilla', Evelin Inzillo, al termine della serata ha espresso il proprio pensiero, affermando di sentirsi onorata e molto felice per aver ottenuto la fascia.

Evelin è una studentessa e sta per conseguire la laurea in Scienze Infermieristiche. La 21enne della provincia di Vibo Valentia, dopo la premiazione, ha affermato: "Mi auguro che anche altre ragazze possano avere questa indescrivibile emozione, se non la vivi non la si può capire. Consiglio a chi vuole intraprendere questa avventura, ma è un po’ titubante, di buttarsi e mettersi in gioco poiché questa esperienza aiuta molto a superare le proprie paure”.

Durante la selezione vi è stato anche spazio per l'esibizione canora della calabrese Letizia Pagano.

Sono stati presenti alla serata a Scilla anche altre miss come Elisabetta De Gaio, ossia Miss Città di Roggiano Gravina, Martina De Lorenzo che si è aggiudicata la fascia di Miss Sorriso Calabria qualche giorno fa e anche Chiara Cipri, recentemente eletta Miss Città di Rizziconi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I ringraziamenti degli organizzatori del concorso

Al termine della serata Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency, organizzatori della selezione, hanno rivolto i propri ringraziamenti all'amministrazione comunale di Scilla, al sindaco Pasqualino Ciccone, a tutti i presenti, ai giurati e alle ragazze che hanno preso parte alla kermesse.

L'assessore Giuseppe Vita, prendendo la parola, ha sottolineato che questa è un'estate complicata per via delle limitazioni anti-Covid, ciononostante si è cercato di organizzare più manifestazioni possibili nella massima sicurezza.

La selezione di Miss Italia Calabria proseguirà questo venerdì 13 agosto a Nicotera Marina, dove verrà eletta Miss Cinema Calabria.