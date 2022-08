Si è disputata la terza selezione regionale del concorso di Miss Italia Calabria a Malvito, nel cosentino, presso il Castello Longobardo Normanno. Al termine della serata Zari Mastruzzo ha ottenuto la fascia di Miss Valle dell'Esaro 2022 che le consentirà di accedere alle pre-finali nazionali in programma nel mese di settembre. La miss rappresenterà la Calabria così come Miss Sorriso Martina Guida e Miss Eleganza Noemi Casella.

Le dichiarazioni di Zari Mastruzzo

Zari Mastruzzo, nel corso della stagione, aveva già conquistato la fascia di Miss Palio 2022.

Ha 22 anni e proviene da Rende, nel cosentino. A caldo ha dichiarato che dopo la selezione provinciale non credeva di poter ottenere anche una fascia regionale. Zari ha sottolineato che è stato inaspettato e nel castello dove si è disputata la selezione si è sentita una principessa. Mastruzzo, nel quotidiano, è una studentessa che frequenta l'ultimo anno del corso di laurea in Scienze Turistiche. La passione, proprio per il turismo, le è stata tramandata dalla mamma che rappresenta una figura fondamentale per la nuova Miss Valle dell'Esaro.

Zari e la passione per i viaggi

Come Zari ha ammesso, la madre l'ha ispirata a voler conoscere il mondo e ha effettuato numerosi viaggi. Tra quelli compiuti ricorda con molto piacere quello in Bulgaria perché era ancora presente il padre.

La Bulgaria è poi un posto speciale per Zari perché ne è originaria e fu adottata, cambiando così la sua vita. In futuro, la ragazza, gradirebbe recarsi a New York. La 22enne si è definita come una ragazza allegra ed eccentrica. Ciononostante non mancano le ombre nella sua vita, in particolare nel passato, in quanto Zari è stata vittima di bullismo, proprio a causa delle sue origini e della sua carnagione.

Tristi episodi che, però, l'hanno fatta crescere: "Ho imparato che le diversità ci rendono unici, anche perché se fossimo tutti uguali il mondo sarebbe molto noioso".

Il concorso di Miss Italia Calabria prosegue con altre selezioni

Nella serata che ha eletto Zari Mastruzzo come Miss Valle dell'Esaro 2022, ci sono state due madrine d'eccezione, ovvero Rosy Bertino che conquistò la fascia di Miss Sport Calabria nel 2018 e Bina Forciniti che, invece, ottenne la fascia di Miss Calabria nel 2015.

Miss Italia Calabria prosegue con ulteriori selezioni regionali e provinciali. La quarta pre-finalista, ossia Miss Sport, verrà eletta nel corso della serata di oggi, sabato 13 agosto 2022, presso il Lungomare di Fuscaldo, nel cosentino, di fronte ad una madrina della serata importante come Zeudi Di Palma, ovvero colei che vinse il concorso di Miss Italia l'anno scorso.