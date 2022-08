Dopo Martina Guida, eletta Miss Sorriso Calabria nella serata disputata venerdì 5 agosto 2022, anche Noemi Casella sarà una pre-finalista nazionale del concorso di Miss Italia. La 20enne, infatti, ha ottenuto la fascia di Miss Eleganza Calabria 2022, nella selezione che si è svolta mercoledì 10 agosto a Rizziconi, nel reggino.

L'emozione e l'orgoglio di Noemi Casella

Noemi Casella ha vinto la fascia di Miss Eleganza Calabria 2022 nella seconda selezione regionale nell'ambito di Miss Italia Calabria.

La vincitrice ha 20 anni e proviene da Basilea in Svizzera ma è originaria di Sibari, nel cosentino.

Grazie alla vittoria ottenuta, Noemi può accedere direttamente alle pre-finali nazionali di Miss Italia, concorso giunto alla sua 83^ edizione e sarà in programma nel mese di settembre.

La miss, a caldo dopo aver vinto nella serata di Rizziconi, si è definita molto emozionata e orgogliosa di poter rappresentare la Calabria. Il suo obiettivo nel concorso di bellezza è quello di poter arrivare il più lontano possibile.

Provenendo da Basilea, la giovane Casella ha dichiarato che in più circostanze le è stato proposto di partecipare a Miss Svizzera, ma ha deciso sempre di rifiutare perché è italiana e, in modo particolare, si sente calabrese. Noemi ha poi espresso un pensiero sull' eleganza, ritenendo che essa non sia conseguenza soltanto di cosa si indossi, ma nasce anche da cosa si pensa, aggiungendo che occorre "essere sempre sé stessi senza mai strafare".

Noemi Casella racconta le proprie passioni

La seconda pre-finalista nazionale, Noemi Casella, ha raggiunto così Martina Guida, che aveva precedentemente ottenuto lo stesso traguardo.

A margine della serata Noemi ha raccontato che a settembre comincerà gli studi per poter divenire una insegnante, intanto si diletta nel dare ripetizioni.

La giovane ha raccontato di avere varie passioni, una delle quali è il calcio (tifa per la Juventus). Il viaggio che ricorda con più piacere è quello che ha effettuato in Grecia, mentre in futuro le piacerebbe avere la possibilità di visitare le Maldive, in quanto è amante del mare. Anche se ha affermato di apprezzare molto l'Italia, sia per i paesaggi che per il cibo.

Miss Italia Calabria proseguirà, domani, venerdì 12 agosto 2022 a Malvito nel cosentino, nel Castello Longobardo Normanno con un’altra selezione regionale dove sarà eletta Miss Valle dell'Esaro 2022.