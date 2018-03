Ennesima tragedia in volo, questa volta le pagine di cronaca [VIDEO]vedono come protagonista un #elicottero privato e come scenario l'East River a #new york, vicino alla Roosevelt Island. Una vera e propria strage quella che è accaduta nella giornata di ieri: secondo le prime indiscrezioni successivamente confermate, sono ben cinque i morti a seguito dello schianto, salvo solo il pilota dell'elicottero.

L'elicottero precipitato è del gruppo turistico Liberty

La tragedia si è consumata intorno alle 19 ora locale, quando un elicottero turistico [VIDEO] ha avuto probabilmente un'avaria. Il velivolo è stato visto, quindi, precipitare verso il bacino d'acqua, schiantandosi e inabissandosi.

A testimonianza di quanto accaduto ci sarebbero numerose immagini scattate dai passanti, oltre ad un video pubblicato in rete, diventato in poco tempo virale in rete. L'elicottero precipitato nell'East River sarebbe di proprietà del gruppo turistico Liberty. In quel frangente stava trasportando cinque persone, le quali hanno perso la vita probabilmente a seguito dello schianto. Secondo quanto trapelato dagli investigatori intervenuti sul posto, sembrerebbe che alcuni testimoni oculari della tragedia avrebbero dichiarato di aver visto l'elicottero rosso della Liberty abbassarsi velocemente verso l'acqua dopo aver notato un incendio nella parte posteriore del mezzo.

Soccorsi immediati per le 6 persone a bordo dell'elicottero precipitato

Sono stati immediati i soccorsi a seguito della improvvisa caduta dell'elicottero.

Polizia e Vigili del Fuoco locali sono arrivati in modo tempestivo attraverso un natante. I soccorsi però sono riusciti a recuperare in vita solo ed esclusivamente il pilota dell'elicottero precipitato, mentre i 5 passeggeri che trasportava a bordo sono tutti deceduti e di conseguenza le restanti operazioni di salvataggio sono state, in realtà, operazioni di recupero delle salme. Sulla vicenda attualmente indaga la National Transportation Safety Board. Gli investigatori dovranno scoprire le cause della tragedia consumatasi presso l'East River a New York e capire se è stato un errore umano o una tragica fatalità ad aver portato portato alla morte di cinque persone. Non si è ancora a conoscenza delle generalità delle vittime e della loro nazionalità. Al vaglio degli investigatori il video dello schianto in acqua, probabilmente gli ultimi istanti di vita dei passeggeri del velivolo precipitato.