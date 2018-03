La notizia più battuta dai principali siti d'informazione globale vede, nelle ultime ore, il social-network più amato di sempre, '#facebook', finire al centro delle polemiche, a seguito del clamoroso scandalo della società di consulenza 'Cambridge Analytica', che avrebbe ricevuto i dati personali degli utenti, per fini legati alla propaganda politica. 'Delete Facebook [VIDEO]' è divenuto argomento di massa su Twitter e non solo.

'Delete Facebook': è arrivato il momento di cancellarsi dal social-network?

Il primo sito d'informazione ad aver intuito quello che sarebbe di lì a poco accaduto, a seguito della divulgazione dello scandalo legato a 'Cambridge Analytica', è stato Cnet.com, il quale lo scorso 20 marzo ha reso pubblico un suo vecchio articolo (datato gennaio 2017), ''How to delete your Facebook account once and for all'', che elenca una serie di cose da fare per uscire dalla schiavitù legata all'utilizzo sfrenato del social-network.

La società di consulenza 'Cambridge Analytica' sarebbe riuscita, tramite l'aiuto del ricercatore Aleksandr Kogan, a ricevere i dati personali di 50 milioni di utenti iscritti a Facebook. Stando a quanto riportato dal giornale 'Guardian', nel 2011 Facebook trasmise a Kogan i dati estrapolati su 57 miliardi di 'amicizie Facebook'. Nell'intervista recentemente rilasciata alla 'CNN', #Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha ammesso di aver commesso un errore a fidarsi di 'Cambridge Analytica' e si è detto disponibile a testimoniare [VIDEO] dinanzi al Congresso Americano e all'istituzione di nuove regole per i social network.

Il co-fondatore di 'WhatsApp' si apre sullo scandalo di Facebook: gli utenti Facebook si domandano cosa sia più giusto fare

A destare maggiori preoccupazioni, alla maggior parte degli utenti di Facebook, sono state le parole rilasciate per iscritto dal co-fondatore di 'WhatsApp' (il servizio di messaggistica acquisito per 19 miliardi di dollari, proprio da Facebook nel 2014), Brian Acton, che con un Tweet ha divulgato il suo messaggio: ''È ora.

#DeleteFacebook''. Intanto, sono in molti a ritenere che il business di Facebook, così come il business di ogni altro social-network, sia essenzialmente legato all'uso invisibile dei dati personali degli utenti.

It is time. #deletefacebook — Brian Acton (@brianacton) 20 marzo 2018

