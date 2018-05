Altri due incidenti stradali [VIDEO] si sono verificati in Calabria: il primo ha causato il decesso di un uomo di 48 anni, del secondo ancora non si hanno notizie definitive sulla vittima che pare comunque solo ferita. Gli scontri si sono verificati sulla famigerata statale 106, già luogo di vari sinistri.

Calabria, ennesimo incidente stradale mortale

Un grave incidente mortale si è verificato nella notte di oggi in Calabria [VIDEO], precisamente nel cosentino nei pressi del comune di Rocca imperiale, sulla Statale 106. La vittima si chiamava Vincenzo Conforti e aveva 48 anni, ed era residente nel comune di Nova Siri, in provincia di Matera.

Dalle prime informazioni che ci giungono sembrerebbe che l'uomo stesse viaggiando a bordo della sua autovettura, una Fiat Punto, quando è stato improvvisamente tamponato da una Volkswagen Golf guidata da un giovane ragazzo di 27 anni residente nel piccolo comune di Montegiordano. L'impatto è stato davvero molto violento e purtroppo il 48enne ha avuto la peggio riportando delle ferite mortali. Sul luogo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 giunti dall'ospedale di Trebisacce per prestare soccorso all'uomo, non c'è stato nulla da fare: il 48enne è infatti deceduto sul colpo. Il 27enne invece è rimasto ferito in modo non grave e si è recato autonomamente in ospedale.

Sul posto si sono inoltre recati i carabinieri della stazione di Rocca che hanno raccolto tutti gli elementi utili per poter ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

La Statale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire tutte le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e del recupero della salma.

Calabria, altro incidente sulla Statale 106

Sempre nella giornata di oggi sulla Statale 106 si è verificato un altro grave incidente stradale. Il sinistro si è verificato precisamente nei pressi del comune di Roccella Jonica, nel reggino. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che un uomo, di cui ancora non si conoscono le sue generalità, stava guidando la sua vettura, un Opel, quando per cause ancora tutte da chiarire ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare prima contro il guard-rail e poi si è ribaltato terminando la propria corsa contro un'abitazione rurale ed alcuni alberi presenti in un terreno sottostante. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 per soccorrere l'uomo e dopo le prime cure sul luogo, l'hanno trasportato presso l'ospedale di Locri. Al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute. Sul sinistro stanno comunque indagando le forze dell'ordine per ricostruirne la dinamica.