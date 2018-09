Una vera e propria tragedia [VIDEO]si è consumata a San Pietro Vernotico, piccolo comune della provincia di Brindisi, in Puglia, dove un uomo di novant'anni ha drammaticamente travolto sua moglie durante una manovra apparentemente semplice nei pressi della loro abitazione. I drammatici istanti risalgono allo scorso venerdì, la vittima si chiamava Maria Addolorata Pesimena, un'ottantacinquenne del posto. La donna era ancora viva nel momento in cui è stata soccorsa dai vigili del fuoco, ma ha purtroppo perso la vita qualche ora dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

L'uomo stava effettuando una semplice retromarcia nel cortile di casa

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, l'uomo stava effettuando una semplice retromarcia per parcheggiare la propria Fiat Panda nel cortile di casa.

Alla base della tragedia ci sarebbe certamente un errore umano, l'uomo non si sarebbe accorto della presenza della consorte che è stata travolta dall'automobile, rimanendo bloccata sotto la vettura fino all'arrivo dei soccorsi. Nonostante i tempestivi interventi, anche da parte di alcuni passanti nella zona richiamati dalle grida disperate della vittima, non c'è stato nulla da fare per l'anziana che si è spenta poco dopo. Per riuscire a liberarla dalla vettura, il personale del pronto soccorso ha dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco, i quali sono riusciti ad estrarla. In quel momento Maria Addolorata Pesimena respirava ancora e non aveva perso del tutto i sensi.

Inutili i soccorsi

I soccorsi, durante le operazioni di salvataggio, hanno tentato di dare conforto anche al marito, visibilmente sotto choc dopo quanto accaduto.

Nel frattempo, la donna è stata trasferita urgentemente all'ospedale Perrino di Brindisi, ma nonostante i vari tentativi da parte dello staff medico, è purtroppo spirata poco dopo a causa delle gravissime lesioni interne provocate dall'impatto con la Fiat Panda. Le forze dell'ordine di San Pietro Vernotico adesso stanno cercando di indagare sulla vicenda nel tentativo di fare chiarezza sull'episodio e di ricostruire la dinamica dell'incidente, ma sembra evidente che si sia trattato di una tragica fatalità. Una vicenda molto simile si è consumata nei giorni scorsi a Padova, dove la vittima questa volta è stata un bimbo di appena otto anni, travolto tragicamente da uno scuolabus [VIDEO] mentre era sulla sua bicicletta.