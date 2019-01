Annuncio

Sono state comunicate oggi, venerdì 18 gennaio 2019, dal Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) le materie della seconda prova scritta degli esami di maturità per l'anno 2019. Novità di quest'anno è la prova cosiddetta 'multi-disciplinare': al liceo classico gli alunni si cimenteranno nella prova di greco e latino; al liceo scientifico, invece, matematica e fisica.

Le simulazioni delle prove scritte

Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, ha anche annunciato che tra le novità dell'esame di maturità di quest'anno vi saranno delle simulazioni obbligatorie della prima e della seconda prova scritta, da svolgersi nei mesi di febbraio, marzo ed aprile per aiutare gli studenti nella loro preparazione in vista della prova ufficiale.

Si tratta della prima volta che il [VIDEO]ministero mette in atto questo genere di simulazioni. Intanto, nello scorso mese di dicembre 2018, il Miur aveva già pubblicato e diffuso alcuni esempi di traccia.

Il colloquio orale

Il decreto ministeriale, che annuncia le materie della maturità 2019, illustra anche in che modo si svolgerà il colloquio orale, anch'esso pluri-disciplinare. La commissione esaminatrice proporrà ai candidati alcuni testi da analizzare, documenti, progetti ed esperienze che serviranno ai ragazzi da spunto per iniziare la loro disquisizione. Per assicurare la totale trasparenza, saranno gli stessi studenti a sorteggiare, il giorno stesso della prova orale, i materiali sui quali sarà avviato il colloquio. Durante l'esposizione orale i maturandi avranno anche la possibilità di esporre le loro considerazioni e opinioni sull'esperienza dell'alternanza Scuola-lavoro svolta durante l'anno scolastico. Una parte del colloquio, invece, verterà sulle attività svolte all'interno del progetto 'Cittadinanza e costituzione', tenendo sempre presenti le indicazioni date dal consiglio di classe sui percorsi formativi affrontati.

Le materie degli altri indirizzi

Vediamo adesso nel dettaglio, le materie e discipline, alle quale dovranno sottoporsi gli studenti di altri indirizzi di istruzione secondaria (sul sito web istituzionale del Miur è presente l'elenco completo):