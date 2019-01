Annuncio

Annuncio

Sette giorni in crociera in Grecia tra Corfù, Atene, Mykonos e Santorini. È questo il premio che Vito Casarano, amministratore unico dell'azienda Technoacque di Fasano, in provincia di Brindisi, ha voluto riservare ai dipendenti che hanno consentito alla sua ditta di raggiungere un obiettivo importante: una crescita del fatturato con largo anticipo rispetto ai tempi prestabiliti.

Secondo quanto riportato da "Il Mattino", i 28 lavoratori e le rispettive famiglie hanno ottenuto in regalo una settimana di completo relax a bordo di una lussuosa nave da crociera.

Con loro è partito anche il datore di lavoro, Casarano, che fonda la sua attività imprenditoriale su un motto ben preciso: un lavoratore stimolato, premiato e felice, è un lavoratore più produttivo.

Advertisement

Una crociera in regalo per aver raggiunto il traguardo di fatturato

I 28 dipendenti dell'azienda pugliese che da più di trent'anni si occupa della produzione di formulati chimici e della realizzazione di impianti per il trattamento delle acque, hanno visto premiato il loro duro lavoro con una vacanza gratis di 7 giorni. Il premio, in realtà, era stato introdotto in seguito ad una scommessa nata per gioco. Infatti era stato stabilito che se l'impresa fosse riuscita a raggiungere determinati obiettivi, i lavoratori avrebbero potuto usufruire di una crociera pagata dal proprietario. E così, nel momento in cui il traguardo di fatturato è stato tagliato addirittura in anticipo, il personale ha potuto preparare le valigie per godersi il meritato viaggio-premio in Grecia.

Vito Casarano ha spiegato che il segreto del successo della sua azienda consiste proprio nel favorire un atteggiamento positivo di interesse e addirittura di entusiasmo sul lavoro tra gli impiegati.

Advertisement

"La motivazione è una sorta di propellente per raggiungere lo scopo che ci si prefigge", ha continuato l'imprenditore fasanese, aggiungendo che ormai le imposizioni ai dipendenti non consentono più di ottenere risultati positivi, ma bisogna piuttosto coinvolgerli attivamente in un progetto prestabilito. Inoltre Casarano ha ricordato che è fondamentale avere rispetto dei lavoratori in quanto individui, perché se si arriva a ledere la dignità altrui [VIDEO]con critiche spesso ingiustificate, si finisce per demotivare le persone.

La storia della Technoacque e del suo dirigente arriverà addirittura in televisione, protagonista della rubrica del Tg2 "Tutto il bello che c'è" durante la quale Vito Casarano racconterà proprio questa vicenda [VIDEO] e la sua originale iniziativa.