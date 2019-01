Annuncio

Annuncio

Un macabro omicidio è avvenuto a Gorlago, in Lombardia, giovedì 17 gennaio 2019. La donna uccisa era scomparsa improvvisamente giovedì pomeriggio e la sera stessa se ne parlava già in televisione, grazie all'appello sui social network, di suo marito Stefano Del Bello.

Stefania Crotti, di 42 anni, è stata ritrovata bruciata in un campo di Erbusco, in provincia di Brescia. La donna abitava con la sua famiglia a Gorlago, in provincia di Bergamo e lavorava come impiegata nella contabilità della Pmg Spa, società specializzata in articoli di gomma e metallo di Cenate Sotto a Bergamo, dove staccava sempre accuratamente tutti i giorni alle 15:30 per poter riprendere sua figlia Martina da scuola.

Ingannata da un biglietto d'amore

Stefania è stata tradita e ingannata da un biglietto d'amore con su scritto "Ti Amo", consegnatole da uno sconosciuto, totalmente ignaro di quello che sarebbe successo subito dopo [VIDEO].

Advertisement

La donna ha accettato di essere bendata e portata in auto in un luogo sconosciuto, probabilmente perché pensava che ad aspettarla ci fosse il marito con un regalo romantico; invece ad attenderla, purtroppo, c'era il suo assassino: una donna, l'ex amante di suo marito, Chiara Alessandri di 44 anni, abitante anch'essa di Gorlago, viveva infatti a pochi metri dalla villetta di famiglia della Crotti.

I dettagli dell'omicidio

Chiara Alessandri dopo un'interrogatorio durato diverse ore, ha confessato il crimine, dichiarando ai carabinieri di Bergamo e agli inquirenti di Brescia che non voleva uccidere la Crotti; bensì avere delle delucidazioni, che si sarebbero, invece, concluse in un violento diverbio trasformatosi in omicidio. Alessandri ha infatti colpito la donna alla testa, diverse volte, con un martello, ritrovato sotto il cadavere della donna, a cui è stato dato fuoco, rinvenuto nei campi di Erbusco.

Advertisement

I migliori video del giorno

Insieme al suo avvocato, Gianfranco Ceci, la donna ha dichiarato di essere turbata e angosciata per l'accaduto e testimonia che non avrebbe mai voluto uccidere la vittima, ma soltanto avere delle chiarificazioni per il bene dei suoi figli.

Stefano del Bello, marito della vittima, aveva avuto una relazione con l'Alessandri ma in seguito aveva deciso di riprovare a recuperare il rapporto con sua moglie Stefania.

Intanto Chiara Alessandri è stata traslocata in carcere: contro di lei le prove sono numerose [VIDEO] e le indagini sembrerebbero a questo punto concluse.