Si incrociano le dita in queste ore per le sorti di Emiliano Sala (28 anni) e dell'equipaggio sul velivolo scomparso. Il calciatore argentino si stava recando in Galles per una nuova avventura con il Cardiff City, dopo aver ben figurato al Nantes [VIDEO] in Ligue 1 e Coppa di Lega (13 gol in 21 partite per lui). Un piccolo aereo da turismo, un Piper Malibu, è partito dalla Francia ieri sera verso le 20:15, ma non è mai arrivato. Il giocatore aveva deciso di tornare, dopo la firma del nuovo contratto, per sistemare le ultime cose e salutare amici e compagni, come testimoniato anche da un'ultima foto di squadra postata su Instagram.

Ora, la speranza è che questa foto non sia davvero "la ultima", come descritta dal calciatore.

Le ricerche continuano per trovare Emiliano Sala e il pilota dell'aereo

Dell'aereo si sono perse le tracce già ieri notte, sulla Manica, nei pressi del Casquets Lighthouse, e secondo indiscrezioni inglesi potrebbe essere disperso in mare.

Le guardie costiere erano state avvisate già alle 20:23 della sparizione dai radar di un aereo a circa 15 km dell'isola di Guernesey. Secondo la polizia dell'isola, l'aereo stava volando a 5000 piedi, quando ha improvvisamente richiesto l'atterraggio. Subito dopo, si sono perse informazioni quando il velivolo si trovava ormai a 2300 piedi di altitudine. La polizia dell'isola a nord della Bretagna sostiene che il PA 46 Malibu, un velivolo monomotore a turbina, aveva al suo interno due persone a bordo, presumibilmente il calciatore Emiliano Sala e il pilota.

Immediatamente, sono scattate le operazioni di soccorso con due elicotteri e una barca, per trovare segni di collisione, e soprattutto segni di vita. A fianco della polizia di Guernesey, si sono mobilitate anche le autorità costiere francesi nelle ricerche, tuttavia senza alcun riscontro.

Le operazioni di soccorso si sono poi dovute interrompere verso le 2 del mattino a causa delle condizioni atmosferiche avverse. Le condizioni climatiche di ieri notte di certo non hanno aiutato, e non potevano essere definite tra le migliori, per via del freddo e del ghiaccio percepito ad alta quota, ma ancora le dinamiche di un eventuale disastro non possono essere accertate.

Un attaccante pronto al salto

Emiliano Sala, ex punta di diamante del Nantes, era in procinto di trasferirsi al Cardiff City in Premier League [VIDEO] per la cifra record di 17 milioni di euro, acquisto più oneroso nella storia della società gallese, con cui aveva firmato un contratto valido fino al 2022. La speranza è che questo contratto possa realmente onorarlo.