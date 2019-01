Annuncio

Paura e ansia per il calciatore Emiliano Sala, da ieri sera disperso nei cieli della Manica. Dell'attaccante argentino di origini italiane non si hanno più notizie dalle 21.30 di lunedì sera, precisamente da quando l'areo a bordo del quale stava viaggiando con altre due persone è scomparso dai radar mentre attraversava i cieli della Manica. Dalle prime informazioni fornite dalla polizia di Guernesey l'aereo è scomparso nei pressi del faro di Casquets, momento esatto in cui sono state opportunamente avviate tutte le operazioni di soccorso che purtroppo sono state finora parzialmente ostacolate dalle avverse condizioni meteo.

Scomparso l'aereo in volo verso Cardiff

Il centravanti argentino Emiliano Sala si era appena trasferito dal Nantes al Cardiff City e ieri sera era a bordo di un aereo turistico di piccole dimensioni, nello specifico un Piper Malibu, proprio per raggiungere il Galles.

Il volo è partito come previsto alle 20.30 da Nantes ma non è mai giunto a destinazione. Le condizioni di volo [VIDEO]non erano del tutto favorevoli sia a causa del freddo che, soprattutto, del ghiaccio in alta quota. Dell'aereo si sono perse tutte le tracce, essendo letteralmente scomparso dai radar, intorno alle 21.30 e, in base alle prime ricostruzioni, potrebbe attualmente essere disperso in mare. I soccorritori si sono messi all'opera già nel corso della notte con elicotteri per il recupero ma, al momento, non si hanno novità in merito.

La carriera di Emiliano Sala

Emiliano Sala si trovava a Nantes per salutare i suoi ex compagni di squadra, è stato infatti appena acquistato dal Cardiff per 17 milioni di euro, cifra record per il club che milita in Premier League, dopo essersi messi in mostra nel campionato 2018/19 con ben 12 gol realizzati in appena 19 partite nel campionato di Ligue 1.

Proprio pochi istanti prima di salire a bordo dell'aereo Sala [VIDEO]aveva postato sul proprio profilo social una foto scattata al campo di allenamento degli ex compagni di squadra con un affettuoso messaggio di addio. La carriera di Emiliano Sala inizia nel vivaio del Proyecto Crecere, vale a dire una società satellite del Bordeaux dove arriva a 20 anni e solo dopo aver segnato a raffica nelle diverse squadre in cui ha giocato in prestito:

19 gol con l'Orléans nella terza divisione francese

18 gol con il Niort in Ligue 2

Dopo quasi 40 reti realizzate in prestito il Bordeaux lo riporta alla casa madre per farlo aggregare fin da subito alla prima squadra, allenata da Sagnol, con cui segna solo un gol in mezzo campionato. Ne consegue una inevitabile bocciatura che lo porta prima al Caen (5 gol in 13 partire) e successivamente al Nantes dove approda a titolo definitivo. Qui realizza 46 gol in 124 partite ma da tre stagioni consecutive va in doppia cifra: prima i 12 gol con Sergio Conceição, successivamente quelli con Claudio Ranieri per arrivare all’exploit assoluto in questa Ligue 1 con Halilhodzic.

Con il nuovo allenatore Sala ha realizzato 6 reti nelle ultime 3 partite. Da qui la strepitosa valutazione di 17 milioni di euro con cui lo ha acquistato il Cardiff.