Julen era precipitato in un pozzo dal diametro di 25 centimetri domenica 13 gennaio, dopo essersi allontanato con altri bimbi [VIDEO]da un pranzo di famiglia nella zona collinare di Totalan, dove viveva con i genitori.

Un uomo che stava passeggiando lì vicino ha subito allertato le forze dell'ordine [VIDEO] e sono da subito partiti i soccorsi. Le speranze di trovarlo vivo si affievoliscono di ora in ora, ma le opere di salvataggio proseguono ininterrottamente giorno e notte.

Il salvataggio di Julen: aggiornamento minuto per minuto

13.05 Le trivellazioni a Totalán (Málaga) per salvare Julen, il figlio di due che è caduto in un pozzo domenica, ha raggiunto i 53 metri dopo i lavori di manutenzione.

12.55 Questa domenica si è appreso che il tunnel verticale per salvare Julen raggiunge già 40 metri di profondità rispetto ai 60 previsti. La perforazione ha già attraversato una zona di materiale molto duro in un terreno complicato.

12.35 La mattina presto di oggi, le squadre di soccorso che lavoravano alla costruzione di un tunnel parallelo al pozzo di Totalán (Málaga) dove Julen, il bambino di due anni, è caduto otto giorni fa. sono riusciti a perforare 52 dei 60 metri richiesti dal momento che le macchine trovano ancora materiale molto duro da forare.

12.32 Una gabbia costruita per questo lavoro farà scendere i minatori e il materiale attraverso il tunnel verticale e tutte le trivellazioni avranno "strutture di aerazione per avere un'atmosfera pulita per lavorare", ha affermato il delegato del College of Mining Engineers.

Successivamente ci saranno "almeno due uomini a quella profondità, con il rischio aggiuntivo di polvere e complicazioni per respirare e e non conoscendo lo strato in cui saranno, ma sono disposti a fare tutto e con la certezza che hanno pianificato tutto", ha aggiunto.

12.30 I soccorritori non potranno raggiungere Julen prima di domani. Lo ha spiegato in conferenza stampa Angel Garcia, il coordinatore del gruppo di ricerca che da una settimana scava senza sosta per cerca di salvare il bimbo andaluso di 2 anni precipitato nelle viscere della terra a Totalan, 20 chilometri da Malaga.

Finora sono stati scavati 45 dei 60 metri del tunnel parallelo al pozzo dove è precipitato il piccolo. Sarà proprio in questo tunnel che verrà calata la capsula metallica che permetterà di costruire una galleria orizzontale. Le operazioni hanno trovato ogni genere di difficoltà, non solo causate dal maltempo, ma anche dalla particolare orografia e conformazione geologica del terreno. A rallentare lo scavo è stata anche la presenza di una spessa roccia trovata a circa 18 metri di profondità.

12.15 Poiché le perforazioni verticali non sono ancora state completate, i minatori - che sono arrivati ​​il ​​15 a Totalán (Malaga) - non sanno ancora quando potranno entrare, e quando lo faranno avranno "un compito molto difficile", secondo Lopez-Escobar, che ha ricordato "le difficoltà che sono state con grandi macchinari".

12.04 I minatori, che stanno aspettando di intervenire nelle prossime ore, "continuano con l'illusione di far rivivere Julen e quella speranza li muove, anche se non è facile ", ha aggiunto López-Escobar, che ha incontrato il direttore tecnico di quella brigata.

11.34 Il laborioso e complicato salvataggio diJulen , il bambino di due anni caduto in uno stretto ben 107 metri di profondità a Totalán una settimana fa, ha raggiunto un'ampia eco internazionale.