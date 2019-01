Annuncio

Annuncio

Condannato per strage aggravata dall'odio razziale e porto abusivo d'armi. Luca Traini, candidato della Lega alle amministrative del 2017, è il ragazzo di 29 anni che lo scorso 3 febbraio ha seminato il panico in tutta Macerata. Una sparatoria in piena regola durante un normale sabato mattina di provincia. A causa del suo gesto 6 persone vengono ferite, sono tutti migranti [VIDEO].

Traini, la richiesta degli arresti domiciliari

Il 3 ottobre 2018 la corte d'Assise di Macerata emette la condanna di reclusione di 12 anni, 3 mesi di libertà vigilata e il risarcimento per tutte le vittime per Luca Traini.

È di ieri, invece, la notizia dell'intenzione da parte dell'avvocato Giancarlo Giulianelli di chiedere l'istanza per gli arresti domiciliari per il suo assistito. "Ritengo che non ci sia più pericolosità sociale o che comunque sia molto scemata" queste le ragioni che spingono l'avvocato Giulianelli alla richiesta di far uscire dal carcere di Montacuto Luca Traini.

Advertisement

Macerata, l'omicidio di Pamela Mastropietro

Questa notizia a pochi giorni dal primo anniversario della morte della giovane diciottenne romana Pamela Mastropietro, il cui cadavere, fatto a pezzi, venne rinvenuto proprio nei pressi della cittadina marchigiana, all'interno di due valigie. Ad essere indagati (e attualmente incarcerati) sono tre migranti di origine nigeriana: Lucky Awelima, Innocent Oseghale e Desmond Lucky. Ed è proprio questo terribile fatto di Cronaca Nera che sembra aver scaturito il gesto di Traini, intenzionato a colpire esclusivamente migranti, a suo dire, per una sorta di "vendetta per Pamela".

Pamela Mastropietro, il primo anniversario e la partita in suo onore

Il 30 gennaio sarà il primo anniversario della scomparsa di Pamela Mastropietro, la giovane ragazza fuggita da una comunità di recupero e che ha incontrato la morte nella città di Macerata.

Advertisement

I migliori video del giorno

Molte le iniziative in programma per ricordare Pamela: nel gruppo cittadino "Sei di Macerata se..." compare un post condiviso da Alessandra Verni (madre della vittima), scritto da Deborah Pantana, consigliere comunale di Forza Italia a Macerata, che invita chiunque voglia unirsi per un momento di preghiera. Il luogo scelto non è casuale, infatti si tratta del parco circostante l'appartamento in cui la ragazza è stata uccisa.

Un altro appuntamento è invece quello che si terrà a Roma il 2 febbraio, un torneo di calcio "nel ricordo di Pamela Mastro Pietro" che vedrà scendere in campo la Nazionale Italiana Calcio Attori.