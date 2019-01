Annuncio

Solo pochi giorni fa appariva sulla sua pagina Instagram sorridente con la sua nuova maglia, quella del Cardiff City Football Club. Il giorno in cui sarebbe dovuto arrivare e prendere parte alla nuova avventura, qualcosa è andato storto. Emiliano Sala, calciatore argentino di origine italiane è scomparso dopo essere salito su un aereo che dalla Francia non è mai arrivato a destinazione. Grande preoccupazione nel mondo dello sport e forte vicinanza di tutti tifosi.

Emiliano Sala, l'ultimo messaggio

"Questo aereo sembra cadere a pezzi. [VIDEO] Se non avete mie notizie tra un'ora e mezza venitemi a cercare, non so se mi troveranno" questo uno degli ultimi messaggi lasciati da Emiliano Sala una volta visto il mezzo con cui avrebbe dovuto viaggiare fino all'aeroporto di Cardiff, dove ad aspettarlo ci sarebbe stata la sua nuova famiglia calcistica, i bluebird della Cardiff City Football Club.

Un Piper Malibù che per ora sembra essersi smaterializzato nel nulla, di cui non si hanno tracce da lunedì sera quando una volta decollato dalla Francia, diretto in Galles, si trovava al largo della Manica.

L'ex fidanzata di Sala lancia accuse

Non crede alla casualità dell'incidente aereo la modella ex fidanzata del giovane Sala. Attraverso il suo profilo Twitter Berenice Schkair lancia una forte accusa "indagate sulla mafia del calcio". Post scomparso poco dopo e sostituito da una foto che la ritrae insieme a Sala, accompagnata dalla frase "So che sei da qualche parte. Indagare".

Se que estás .. algún lugar. Investiguen .. Emiliano sala pic.twitter.com/PPQAquiZMw — Berenice Schkair 🤟👁🔥 (@bereniceschkair) 22 gennaio 2019

Maradona su Sala "spero abbia sbagliato areo"

Prende la parola anche maradona sulla scomparsa del giocatore argentino Sala. El pibe de oro fa sapere attraverso un audio pubblicato sul profilo del giornalista Martin Arevalo di essere molto dispiaciuto "Disgrazia terribile, ma spero che lo ritrovino vivo" e si augura che si tratti solo di un malinteso, uno scambio di velivoli.

Emiliano Sala, le ricerche

Alle 9 e 30 la Guernsey Police annunciava di avere 4 possibilità [VIDEO]su cui indagare:

1- sono atterrati altrove senza effettuare un contatto

2- sono atterrati in acqua e sono stati raccolti da una nave di passaggio senza effettuare un contatto

3- Sono atterrati in acqua e hanno utilizzato la zattera di salvataggio che era a bordo dell'aereo

4- L'aereo si è distrutto dopo l'impatto con l'acqua

Aggiungendo che tra le 4 ipotesi, quella che stavano seguendo con maggior interesse è quella relativa alla zattera di salvataggio. Alle 11:30 ancora un nuovo aggiornamento, che però non dà il segnale di una svolta nelle ricerche.