Annuncio

Annuncio

La notizia della morte di Alessio Sanzogni ha sconvolto l’amica Chiara Ferragni. Il noto imprenditore, nonché influencer, era stato parte integrante del brand “The blond salad”, fondato proprio dall’attuale moglie del rapper Fedez.

L’incidente

Come detto, la vittima dell’incidente avvenuto la scorsa notte sull’autostrada A4, nella tratta tra Seriate e Bergamo, è Alessio Sanzogni. Il tragico fatto [VIDEO] è avvenuto poco prima delle 2, l’imprenditore, 34 anni e originario di Gardone Valtrompia (provincia di Brescia), stava viaggiando a bordo della sua Audi Q2, quando si è schiantato contro un camion.

Il tir era fermo in colonna a causa di un incidente avvenuto qualche minuto prima, vicino all’uscita di Bergamo e nel quale erano rimasti coinvolti una bambina di 9 anni e un quarantenne, feriti entrambi.

Advertisement

Sanzogni, probabilmente non accortosi del tir fermo, è finito proprio contro di questi, perdendo tragicamente la vita. Il 34enne bresciano era stato general manager “Tbs Crew”, brand noto anche come “The blond salad”, l’azienda creata da zero dalla più famosa influencer al mondo: Chiara Ferragni. Da settembre 2018 Sarzogni occupava il ruolo di ceo della start-up Ispiry, azienda creata dallo stesso, che si occupava di consulenze e marketing, in particolare nell’ambito della moda e del fashion, arte compresa. Da pochissimo tempo era diventato anche zio.

Il ricordo di Chiara Ferragni

L'Influencer lombarda [VIDEO] ha affidato il proprio commento alla notizia della morte di Sanzogni al proprio profilo Instagram. La Ferragni scrive: “Era una giornata come le altre, stavo dando da mangiare a Leone e bevendo un caffè con una mia amica quando è arrivata questa terribile notizia.

Advertisement

Il mio amico Alessio è morto in un incidente stradale.” Questo scrive la moglie di Fedez , che poi continua: “Non riesco a descrivere quanto sia scioccante questo per me. Fino a qualche anno fa lavoravamo assieme a tempo pieno, poi abbiamo deciso di prendere strade diverse”. Prosegue poi la Ferragni: “La cosa che più rimpiango ora è il tempo che non abbiamo passato insieme negli ultimi due anni, le parole che non ci siamo detti. Non è importante ciò che accade nella propria vita, l’importante è rendere speciali, ogni giorno, le persone che ci stanno accanto. Spero tu possa trovare la pace, Alessio”.

Un ricordo toccante che ha commosso i tantissimi fan della influencer e che ha reso indelebile il ricordo dell’amico Alessio Sanzogni.