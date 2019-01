Annuncio

Inizialmente si era pensato ad un tragico incidente mortale, ma col passare dei minuti e delle ore si è arrivati a comprendere che quello avvenuto in provincia di Latina, precisamente nel piccolo comune di Scauri, in realtà era un vero e proprio omicidio. La vittima è il giovane Cristiano Campanale, di appena ventisette anni, investito e ucciso dall'auto del suo assassino. Questo è stato immediatamente arrestato. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, il trentaquattrenne Eduardo Di Caprio, a seguito di una violenta lite, avrebbe deciso di travolgere Campanale con l'automobile, non lasciandogli scampo.

Se non fosse stato bloccato dai passanti, pare che l'uomo fosse intenzionato ad uccidere ancora.

Tragedia a Latina: prima la lite tra i due, poi l'omicidio di Cristiano Campanale

Adesso, stando a quanto si apprende dal quotidiano sopra citato, Eduardo Di Caprio si trova in carcere e dovrà rispondere all'accusa di omicidio premeditato. Un'ipotesi sulla quale anche i carabinieri di Formia stanno trovando riscontri.

L'incidente verificatosi nella serata di venerdì 25 gennaio, infatti, sarebbe dovuto essere soltanto il primo passo. L'uomo si è catapultato intenzionalmente con la sua Ford Fiesta addosso a Cristiano Campanale, che nel momento dell'incidente si trovava sul marciapiede di Via Antonio Sebastiani. Pare che il killer avesse dato un appuntamento a Cristiano e a suo fratello, con l'obiettivo di arrivare ad un regolamento di conti in merito ad un debito.

Le parole del sindaco Stefanelli

Nel frattempo, però, le forze dell'ordine stanno continuando ad indagare per cercare di comprendere se ci fosse qualcos'altro di mezzo. Una volta ascoltate tutte le testimonianze da parte dei residenti, dei passanti e dei commercianti della zona, e dopo aver visionato anche le riprese delle videocamere di sorveglianza, si è venuto a sapere che tra i due c'era stata una lite nella mattinata dello stesso giorno.

Probabilmente, proprio per questa ragione, Eduardo Di Caprio ha deciso di compiere questo insano gesto. Dall'esame autoptico effettuato sul corpo del ventisettenne, è emerso che il suo decesso è stato causato dallo shock emorragico provocato dal colpo. A seguito della scomparsa del giovane, ha voluto parlare il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, dichiarando che questo tragico episodio ha lasciato "sgomento e tristezza in tutta la comunità".