L'ex pilota di Formula 1, Niki Lauda è stato ricoverato all'ospedale Allgemeinen Krankenhaus di Vienna, nel reparto di terapia intensiva, per una grave influenza, secondo il quotidiano "Kronen Zeitung" .

Niki Lauda, oggi quasi settantenne, al momento presidente onorario non operativo, della scuderia Mercedes di Formula 1 sembrerebbe essersi ammalato durante le feste, passate a Ibiza. Un'addetta stampa dell'ospedale, ha dichiarato all'Orf, stazione nazionale austriaca, che il ricovero non dovrebbe durare molto, probabilmente non più di una settimana.

Il ricovero di agosto

L'ex pilota della Formula 1 è ricoverato nello stesso ospedale austriaco, Allgemeinen Krankenhaus di Vienna, dove era stato già operato ad agosto per un trapianto di polmone [VIDEO] a causa delle difficoltà avute per un'infezione polmonare.

Alcune settimane dopo essere stato dimesso, a fine ottobre, era andato con la sua famiglia a trascorrere le feste di Natale e di Capodanno nella sua casa a Ibiza, dove ha contratto una grave influenza che l'ha portato di nuovo in ospedale in Austria.

L'incidente del 1976

A Nurburgring, il 1° agosto 1976, esattamente 42 anni fa, Niki Lauda si schiantò dopo una curva, con la sua Ferrari, addosso il guard rail. Purtroppo l'auto prese fuoco e il pilota rimase dentro all'abitacolo, bloccato completamente dalle fiamme. Poco dopo, contro di lui si schiantò anche un'altra vettura. Alcuni dei piloti in pista cessarono la gara per prestargli aiuto, soprattutto l'italiano Arturo Merzario che riuscì a tirarlo fuori dall'auto.

Dopo l'accaduto si pensò al peggio per il campione, poiché durante l'incendio respirò per alcuni minuti dei fumi velenosi e le fiamme lo avevano sfigurato, particolarmente sul viso.

Fortunatamente, però, dopo circa cinque giorni di ricovero, venne dichiarato fuori pericolo di vita; tornò in pista a Monza, a poco più di un mese dall'incidente.

Terminata la sua carriera da pilota, Lauda diventò imprenditore nel settore aereo.

Niki Lauda è considerato uno dei piloti migliori della storia, in Formula 1 vanta 25 Gran Premi vinti, 54 podi complessivi ed è stato tre volte campione del mondo (nel 1975, nel 1977 e nel 1984). Era chiamato "il computer", grazie alla sua abilità nel riconoscere tutti i difetti della sua macchina.

Nella vita privata Niki Lauda è stato sposato due volte e ha 5 cinque figli; compirà 70 anni il prossimo 22 febbraio.