In Polonia, il sindaco di Danzica è stato accoltellato sul palco, sotto gli occhi del pubblico presente alla serata conclusiva di un evento di beneficenza. L'uomo è stato soccorso e operato, ma è purtroppo deceduto [VIDEO]. Domenica sera il sindaco Pawel Adamowicz è sul palco per il concerto che celebra la conclusione di un evento benefico. Il clima è di festa, nonostante il freddo, sono molte le persone che si godono la musica e che riprendono con i proprio telefonini lo svolgimento dello spettacolo.

All'improvviso però, un uomo elude la sicurezza, sale sul palco e aggredisce il sindaco. L'uomo crolla sotto i colpi dell'aggressore. Il politico viene ovviamente soccorso immediatamente, ma le sue condizioni appiano da subito molto critiche.

Arrivato in ospedale viene operato d'urgenza e gli vengono somministrate ben 41 unità di sangue. Le coltellate lo hanno colpito all'addome, lesionando anche il cuore.

I momenti dell'aggressione sono stati ripresi dai presenti che però in larga parte si accorgono solo alla fine di quello che sta accadendo. All'inizio pensano che la scena faccia parte dello show, solo in seguito si rendono conto che stanno assistendo ad un'aggressione mortale. Il sindaco è infatti deceduto la mattina seguente.

Le indagini sul folle gesto

I media locali riferiscono che l'aggressore, sul palco, ha urlato di essere stato mandato in galera ingiustamente durante il governo di "Piattaforma Civica", cioè il partito nel quale in passato ha militato proprio il sindaco colpito.

L'uomo è stato identificato dalle forze dell'ordine come Stefan W.

, ha 27 anni e secondo le prime indagini avrebbe agito da solo. Ovviamente l'aggressione ha suscitato dolore e indignazione [VIDEO] in tutto il paese, e il viceministro dell'interno , Jaroslaw Zielinsk, ha spiegato che l'uomo ha avuto in passato dei disturbi mentali.

In ogni caso l'aggressione suscita molte domande, sopratutto per la facilità con la quale l'uomo è riuscito ad eludere i controlli per la sicurezza e salire sul palco potendo aggredire il sindaco. L'aggressore era inoltre appena uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna per aver compiuto una rapina, ma dai primi rilevamenti pare che nonostante questo sia riuscito ad ottenere un pass "stampa" che gli consentito di avvicinarsi al palco. L'uomo dopo l'attentato si è impossessato del microfono e ha urlato di averlo fatto per vendicare torture e detenzioni ingiuste.